Cara Menghilangkan Sisa Dry Shampoo yang Menumpuk di Rambut

(Dry shampoo juga bisa meninggalkan sisa produk pada rambut, jika tidak dibersihkan dengan baik. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(Bahan lain yang bisa membantu membersihkan sisa-sisa dry shampoo adalah baking soda. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Menggunakan dry shampoo merupakan salah satu cara untuk mengatasi rambut yang lepek dengan cepat. Hanya tinggal menyemprotkan atau menaburkan dry shampoo, rambut yang lepek pun bisa kembali terlihat berkilau.Menurut Gio Bargallo, seorang ahli pewarnaan rambut di Rita Hazan, dry shampoo tidak hanya bisa mengurangi tampilan rambut yang lepek tetapi juga biasa digunakan oleh para penata rambut untuk memberikan tampilan rambut yang lebih bervolume.Dry shampoo bisa menjadi produk ajaib yang bisa kamu pakai setiap hari, tetapi dry shampoo juga bisa meninggalkan sisa produk pada rambut . Sisa dry shampoo ini bisa menumpuk di rambut jika tidak dibersihkan dengan baik.Akan tetapi, membersihkan sisa dry shampoo yang ada di kulit kepala mungkin sulit dilakukan hanya dengan mandi biasa. Menurut Well + Good, mengoleskan terlalu banyak dry shampoo dari waktu ke waktu bisa merusak rambut.Shaylee Blatz, stylist senior di Nine Zero One, mengatakan bahwa jika sisa dry shampoo tidak dibersihkan dengan benar maka dapat menyebabkan rambut menjadi berketombe, serta akar rambut menjadi lemah. Akar rambut yang lemah ini bisa membuat rambut menjadi lebih mudah rontok.Untuk itu, selain menggunakan sampo biasa kamu bisa menggunakan cuka apel atau air lemon untuk membersihkan rambut. Baik cuka apel maupun air lemon sama-sama bersifat asam dan dapat membantu mengembalikan keseimbangan pH rambut.Bahan lain yang bisa membantu membersihkan sisa-sisa dry shampoo adalah baking soda yang bisa kamu temukan di dapur rumah. Baking soda bisa digunakan untuk mengeksfoliasi kulit kepala sehingga tidak ada lagi sisa-sisa dry shampoo yang menempel pada kulit kepala.Meskipun sama-sama memiliki tekstur bubuk, ternyata baking soda bisa menghancurkan penumpukan sisa dry shampoo yang menempel pada kulit kepala. Selain itu, Taste of Home juga menyebutkan bahwa mencuci rambut dengan baking soda juga bisa memberikan manfaat lain untuk kesehatan rambut.Atau kamu juga perlu mengistirahatkan rambut sesekali dari penggunaan dry shampoo untuk menghilangkan sisa-sisa dry shampoo dengan benar.