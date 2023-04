Wajib Tahu! Ini 4 Manfaat Kandungan Tranexamic Acid bagi Kulit Wajah

1. Mencerahkan kulit wajah

(Jerawat muncul ketika pori-pori kulit tersumbat oleh sebum atau minyak alami kulit yang berlebihan, sel kulit mati, dan bakteri. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

2. Menghilangkan bekas jerawat

3. Melindungi kulit dari sinar matahari

4. Anti-aging

(TIN)

Semakin banyak kandungan skincare yang bermunculan, salah satunya tranexamic acid yang memiliki banyak manfaat. Alasannya, zat asam tersebut dipercaya untuk mengatasi beberapa masalah kulit wajah.Tranexamic acid atau asam traneksamat sebetulnya telah menjadi kandungan umum yang digunakan dalam dunia medis. Mulanya, asam ini digunakan sebagai obat untuk menghentikan pendarahan saat operasi dengan mendorong pembekuan darah.Tidak seperti kebanyakan asam lainnya, tranexamic acid memiliki kinerja yang lebih maksimal apabila dikombinasikan dengan produk pencerah kulit, sepertI vitamin C dan sunscreen.Apabila diaplikasikan secara rutin, zat asam ini akan memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan dan kecantikan wajah . Dilansir dari The Asian Parent dan Sehatq, berikut sejumlah manfaatnya:Kandungan ini dapat meratakan warna kulit sehingga kondisi kulit semakin baik. Tranexamic acid dapat membantu mencerahkan kulit untuk menghambat sintesis tirosinase di melanosoit. Selain itu, kandungan tersebut mampu menahan transfer pigmen pada lapisan terluar kulit sehingga membuat kulit terlihat lebih cerah.Tranexamic acid mampu menghilangkan bekas jerawat dan flek hitam pada kulit wajah. Flek hitam tersebut tersebut dapat terjadi karena penumpukan melanin sehingga kulit belang.Hal ini dapat terjadi ketika berlebihnya produksi melanin yang memberikan warna pada kulit. Zat asam ini mampu menghilangkan darks spots dan bekas jerawat yang membandel sehingga wajah akan tampak lebih glowing.Dengan kemampuannya meratakan warna kulit apabila dipadukan dengan vitamin c dan sunscreen, tranexamic acid akan menjadi solusi bagi kamu yang tinggal di iklim tropis.Kombinasi tersebut akan menjadi sun protection yang dapat melindungi kulit dari sengatan UVA dan UVB secara menyeluruh. Kamu juga tak perlu khawatir dengan efek antiplasmin dalam tranexamic acid karena kulit akan terlindungi dari partikel bebas.Salah satu khasiat dari tranexamic acid, yaitu untuk menghambat penuaan kulit. Asam traneksamat memiliki kemampuan sebagai agen depigmentasi sehingga akan mengacaukan jalur kimia yang menyebabkan pigmentasi pada kulit. Selain itu, kandungan ini mampu mengatasi melasma dan dolar lentigines (bintik penuaan).Itulah sejumlah manfaat mengenai tranexamic acid bagi kulit. Apabila kamu mengalami alergi karena penggunaan skincare dengan kandungan ini, segera konsultasikan kepada dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat.