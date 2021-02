The Face Shop Resmi Hadirkan Flagship Store Pertama di Indonesia

(Gerai ini adalah gerai ke 37 dari jaringan ritel The Face Shop Indonesia yang memiliki range produk terlengkap. Foto: Dok. Yuni/Medcom.id)

(Yehwadam merupakan salah satu produk andalan The Face Shop. Foto: Dok. Yuni/Medcom.id)

(yyy)

Merek kosmetik ternama dari Korea Selatan, The Face Shop resmi membuka gerai flagship-nya yang pertama di East Mal Grand Indonesia, lantai 3, unit EM32-33.Gerai ini adalah gerai ke 37 dari jaringan ritel The Face Shop Indonesia, dan merupakan gerai terbesar yang memiliki range produk terlengkap, dan telah membawa konsep smart retail terbaru.Djunadi Satrio, Chief Marketing Officer The Face Shop Indonesia, mengatakan pandemi corona yang tengah mewabah di Indonesia rupanya tak menghalangi The Face Shop untuk membuka gerai terbarunya."Di tengah pembatasan sosial yang kembali diberlakukan, kami masih percaya diri dengan perkembangan masa depan bisnis ritel, terutama di bidang kecantikan dan gaya hidup. Dengan adanya gerai ke-37 sekaligus gerai terbesar The Face Shop, kami akan menghadirkan konsep smart retail dengan koleksi produk yang lengkap," jelas Djunadi dalam peresmian yang dilakukan secara virtual.Konsep smart retail adalah para pengunjung bisa memilih sendiri produk skin care, body care maupun makeup karena sudah terbagi sesuai kategorinya masing-masing. Display yang dipajang didesain minimalis agar memudahkan calon pembeli dalam memilih produk yang diinginkan. Dalam flagship store ini pula, terdapat satu corner khusus yang menampilkan seluruh rangkaian mask andalan The Face Shop.Selain display yang lengkap, The Face Shop rupanya menyediakan berbagai skin care dan makeup tester untuk dicoba. Namun, hal ini bisa dilakukan dengan bantuan dari sales assistant atau beauty advisor.Disebut sebagai gerai The Face Shop terlengkap se-Indonesia, flagship store ini memiliki seluruh koleksi produk kecantikan The Face Shop yang juga dijual di Korea. Beberapa produk andalannya adalah Yehwadam (lini skin care premium The Face Shop) dan rangkaian Dr. Belmeur yang diformulasikan khusus untuk kulit sensitif.Seperti diketahui, The Face Shop adalah pelopor produk kosmetik yang menggali kearifan warisan bahan-bahan alami dari Korea yang terbukti ber-khasiat merawat dan memperbaiki kondisi kulit. Range produk The Face Shop meliputi produk perawatan kulit (skincare), perawatan tubuh (bodycare), perawatan rambut (hair care), make-up, yang memang di formulasikan untuk wanita dan pria Asia.