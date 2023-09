Gak Perlu Tunggu Dewasa, Ini 5 Rahasia Perawatan Kulit untuk Remaja

Membersihkan wajah

(Melembapkan kulit adalah bagian penting dari perawatan kulit remaja. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Sebelum masa pubertas tiba, kulit kita diibaratkan sehalus pantat bayi. Namun, seiring bertambahnya usia kulit pun mulai mengalami perubahan yang mengakibatkan berbagai masalah kulit. Misal, mulai muncul jerawat-jerawat kecil di dahi. Kemudian turun ke pipi atau dagu.Selama masa remaja, perawatan kuli t dan pemikiran tentang kulit yang bersih bisa membuat frustasi. Tidak mengetahui produk dan merek mana yang akan digunakan dapat menyebabkan banyak kekecewaan. Dan bukan tidak mungkin kaum remaja akan melakukan trial and error dengan berbagai produk.Bila kamu memiliki putri atau adik yang mulai beranjak remaja, atau bahkan diri kamu sendiri, ingat untuk berhati-hati dengan apa yang dipakai pada kulitnya. Karena pubertas merupakan usia yang sensitif di mana hormon juga berperan besar dalam kesehatan kulit.Namun jangan khawatir, mengutip laman Beauty Insider, kami akan membagikan tips perawatan kulit yang tepat untuk remaja, di antaranya:Hal terpenting untuk membantu memastikan kulit tidak rusak adalah dengan mencucinya menggunakan pembersih. Dapatkan pembersih yang diformulasikan dengan baik. Pastikan juga untuk mencuci muka dua kali sehari untuk kebersihan maksimal. Jadi, kamu juga bisa memiliki 2 pembersih berbeda untuk penggunaan siang dan malam. Jika memiliki kulit sensitif, pembersih yang lembut adalah pilihan terbaik.Eksfoliasi kulit dapat membantu menghilangkan sel-sel kulit mati. Selain memperlihatkan lapisan kulit baru yang lebih sehat, ini juga membantu mencegah pori-pori tersumbat. Eksfoliasi secara teratur juga dapat membantu melawan jerawat dan memastikannya tidak sering muncul. Dengan eksfoliator yang tepat, hal ini mungkin juga dapat mencegah jerawat pada remaja.Setiap rutinitas perawatan kulit remaja juga harus mencakup perawatan bintik-bintik di wajah. Pasalnya, jerawat pada akhirnya tidak bisa dihindari bagi remaja. Khususnya bagi anak perempuan saat berada pada siklus menstruasinya.Jerawat hormonal tidak dapat diprediksi. Benzoil peroksida adalah pengobatan jerawat yang membantu menenangkan. Perawatan bintik-bintik wajah lainnya juga dapat membantu mengurangi kemerahan, peradangan, dan bekas jerawat.Sekalipun kamu memiliki kulit berminyak, melembapkan kulit adalah bagian penting dari perawatan kulit remaja. Melembapkan dapat mencegah kulit mengering dan teriritasi. Karena banyak perawatan jerawat yang dapat mengeringkan kulit, penting bagi kaum remaja untuk melembapkan agar kulitnya tetap terhidrasi.Meski terlihat sepele, tabir surya sangat penting dalam rutinitas perawatan kulit apa pun. Bukan hanya untuk kulit remaja saja. Meskipun tidak akan lama berada di bawah sinar matahari, ada baiknya bila memakai tabir surya setiap hari. Ini untuk melindungi kulit dari sinar UV matahari dan mengatasi masalah penuaan.Dengan menerapkan perawatan wajah sejak usia remaja, ini sebagai langkah untuk menghilangkan stres dan membuat kulit terlihat lebih baik di masa yang akan datang. Satu yang tak kalah penting, hindari menggunakan alat make up bareng dengan teman. Karena menurut American Academy of Dermatology Assocation, jerawat tidak menular. Namun saat berbagi produk make up ini dapat memicu tumbuhnya bakteri penyebab jerawat.