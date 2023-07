Find The Key: Lock The Beauty, Kuatkan Komitmen Haquhara Jadi Teman Setia MUA

(Serum besutan anak negeri, Haquhara mampu bersaing dengan brand lainnya. Foto: Dok. Istimewa)

Saat memulaskan berbagai bahan dengan alat make up yang paling dikhawatirkan adalah make up yang longsor alias menggumpal, luntur, dan rusak. Tentu saja ini bisa jadi mimpi buruk bagi sang perias atau make up artist.Jenama asal anak negeri, yaitu Haquhara meluncurkan "Makeup Gripping Serum", yaitu formulasi berupa serum dengan bahan yang mudah meresap dengan komposisi utama hydrolized jojoba esters, bifida ferment lysate, dan 11x hyaluronic acid.Serum ini bertujuan untuk memberikan daya lekat yang maksimal pada produk make up , sehingga memastikan tampilan yang terlihat segar dan flawless awet sepanjang hari.Brand alat kosmetik asal Bandung ini menghelat acara peluncuran di Pomegranate Social Space Bandung pada Selasa, 4 Juli 2023. Acara ini sekaligus mengumumkan perubahan nama dari yang semula Hara menjadi Haquara dan menguatkan komitmen mereka sebagai teman setia bagi para make up artist.Dengan mengusung tema “Find The Key: Lock The Beauty”, acara ini diharapkan dapat mengaplikasi pesan dari rangkaian campaign launching produk yang bertajuk #kuncinyadisini.Hal tersebut juga mengacu pada fungsi utama dari Makeup Gripping Serum yaitu mengunci daya tahan make up lebih lama hingga kurang lebih enam jam pada wajah.“Acara ini memperkenalkan sebuah produk pertama non-tools dari Haquhara yang sudah kami bangun selama setahun ini, harapannya tentu membantu kerja professional make up artist dan client yang mereka handle tentu semakin puas dan hasilnya bisa semakin maksimal,” terang Alvin, CEO Haquhara.Makeup Gripping Serum adalah serum pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus digunakan sebelum make up. Produk inovatif terbaru dari Haquhara ini dirancang secara khusus untuk memberikan hasil make up yang tahan lama dan sempurna.Fungi lainnya dari serum ini menjaga kelembapan kulit maksimal sehingga kulit dalam keadaan siap untuk di-make up. Makeup Gripping Serum menjadi fondasi penting dalam skin preparation bagi para make up artist untuk menciptakan karya seni make up yang luar biasa.Dengan meluncurkan serum ini Haquhara ingin memperkuat ikatan dengan para profesional make up artist di Indonesia bahkan dunia. Mereka memahami betapa pentingnya perjalanan make up yang tak terlupakan bagi setiap individu, dan memberikan dukungan maksimal kepada para make up artist untuk menghadirkan hasil yang luar biasa setiap saat.“Produk ini adalah hasil kerja keras dan kesamaan visi PT Hasanayu Putri Jelita, dan Haquhara di mana kami ingin membuat produk berkualitas yang berdampak kepada make up artist khususnya, lebih dari itu, melalui Makeup Gripping Serum Haquhara kami ingin membuktikan bahwa produk kosmetik lokal sangat mampu bersaing dari kualitas ataupun aspek lainnya,” tutur Felicia Regina Tjhang, Managing Director PT Hasanayu Putri Jelita.Acara peluncuran ini dihadiri oleh para tamu undangan diajak unboxing dan mencoba langsung produk Makeup Gripping Serum, serta sesi tanya jawab dengan Felicia Regina Tjhang perwakilan pabrik Hasanayu Putri Jelita dan CEO serta COO dari Haquhara yaitu Alvin dan Martina.Adi Rustana salah satu professional make up artist yang menghadiri acara launching make up gripping serum mengakui sangat senang bisa hadir dalam acara tersebut.“Aku happy banget hari ini dateng ke acaranya Haquhara karena spektakuler banget acaranya luar biasa, dan enggak cuma unboxing produk di sini juga banyak aktivitas seru dan pastinya bisa ketemu banyak rekan sesama MUA,” ujar pemilik akun Instagram @adi_rustana tersebut.Sama halnya dengan Dean, professional make up artist yang memiliki akun instagram @Dean_818 pun mengaku sangat happy dengan pengalamannya datang ke acara Haquhara. “Experience-nya seru banget, dengan acara ini memang benar-benar Haquhara adalah teman setia para make up artist," tutup Dean.