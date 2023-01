4 Vitamin Terbaik untuk Kulit Sehat dan Cerah

1. Vitamin D

2. Vitamin C

3. Vitamin E

4. Vitamin K

(SUR)

Jakarta: Mempunyai kulit sehat dan cerah merupakaan dambaan setiap orang. Namun, butuh usaha untuk memastikan kulit sehat merona.Kulit yang sehat dan cerah tentunya memerlukan vitamin tambahan. Ada empat jenis vitamin yang terbukti dapat mencerahkan dan membuat kulit tampak lebih sehat Yakni, vitamin D, C, E, dan K.Jenis vitamin tersebut dapat menjaga kulit tetap sehat. Selain itu, keempat vitamin ini mampu mencegah timbulnya noda hitam, kemerahan, keriput, tekstur kasar pada kulit, dan juga kulit kering. Dilansir dari laman halodoc, berikut adalah empat vitamin yang baik untuk kulit:Vitamin D diperoleh dari sinar matahari yang diserap oleh kulit . Vitamin D dimanfaatkan hati dan ginjal dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk membantu menciptakan sel-sel yang sehat.Vitamin D berperan penting dalam warna kulit bahkan mampu mengobati gangguan psoriasis. Kamu dapat meningkatkan asupan vitamin D dengan dengan memastikan tubuh terpapar sinar matahari 10 menit sehari, tergantung seberapa kuat sinar matahari di tempat sobat.Selain itu, Sobat dapat memakan makanan mengandung vitamin D seperti sereal, jus jeruk, yoghurt, salmon, dan tuna. Kamu bisa memperoleh vitamin D dengan membeli suplemen.Vitamin C ditemukan dengan konsentrasi tinggi di epidermis (lapisan luar kulit ) serta dermis (lapisan dalam kulit). Vitamin C bersifat melawan kanker (antioksidan) dan berperan dalam produksi kolagen serta membantu menjaga kesehatan kulit.Ini sebab vitamin C menjadi salah satu bahan utama yang banyak ditemukan dalam banyak produk perawatan kulit anti-aging. Kamu bisa mendapatkan sumber vitamin C dari makanan seperti jeruk, stroberi, brokoli, dan bayam.Vitamin E merupakan antioksidan yang fungsi utamanya adalah merawat kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Memberikan asupan vitamin E yang cukup akan menjauhkan kulit dari kerutan dan bintik hitam.Makanan yang banyak mengandung vitamin E adalah kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang almond, hazelnut, dan biji bunga matahari.Vitamin K penting dalam membantu proses pembekuan darah, yang membantu tubuh menyembuhkan luka, memar, dan area yang terkena operasi. Fungsi dasar vitamin K juga dianggap membantu kondisi kulit tertentu, seperti stretch mark, pembuluh darah yang terlihat, mengatasi noda hitam, dan lingkaran hitam di bawah mata.Kamu bisa mendapat sumber vitamin K dengan mengonsumsi kubis, bayam, selada, dan kacang hijau.