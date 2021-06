Intip Rahasia Unik Kecantikan 5 Selebriti Hollywood

1. Miranda Kerr

2. Sienna Miller

3. Catherine Zeta-Jones

4. Teri Hatcher

5. Lady Gaga

Memiliki wajah cantik merupakan dambaan setiap wanita. Termasuk para selebriti. Mulai dari melakukan berbagai macam perawatan kecantikan, hingga menyiasatinya dengan make up demi mendapatkan tampilan cantik sempurna.Seperti yang dilakukan lima selebriti Hollywood berikut ini dilansir dari Instagram @funseleb.id. Meskipun, tergolong cukup unik, namun trik kecantikan yang mereka lakukan mudah untuk ditiru dan hasilnya pun sangat menakjubkan!Miranda lebih memilih menggunakan sendok hangat untuk mengeriting bulu matanya dibandikan menggunakan penjepit bulu mata.Wanita kelahiran 28 Desember 1981 ini memanfaatkan saus tomat untuk menyiasati warna rambut yang salah pasca pewarnaan ulang. Dengan triknya tersebut ia yakin warna baru rambutnya akan lebih mudah memudar.Aktris yang dikenal lewat film The Legend of Zorro ini menggunakan air bir untuk menjaga keindahan rambutnya. Catherine percaya alkohol yang terdapat pada bir dapat menghilangkan kotoran pada rambutnya.Bintang serial yang masih terlihat cantik meski telah berusia 50-an ini menggunakan anggur merah untuk berendam guna melembutkan kulitnya. Kandungan tartaric acid di dalam anggur merah diyakini mampu merontokkan sel-sel kulit mati.Gaga menggunakan selotip kain sebagai alat untuk menghapus glitter sisa make up yang menempel di wajah dan tubuhnya.