Inspirasi Make Up Look untuk Kamu yang Berzodiak Sagitarius

(Tampilan smooth dengan smokey eye dan natural glow memang cocok dengan karakter Sagitarius. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Eyes



Face

Lipstik

(yyy)

Untuk Teman Gaya yang lahir di tanggal 22 November - 21 Desember, dalam perhitungan rasi bintang artinya kamu berzodiak Sagitarius. Zodiak kesembilan dengan lambang pemanah dan elemen api ini merupakan sosok yang jujur, terus terang, energik dan pandai membawa diri. Mereka mencapai tujuan karena memiliki pikiran yang positif, namun demikian ide-ide mereka sering kali sulit dimengerti.Istimewanya lagi zodiak ini memiliki wawasan yang luas, flexibel dan diplomatis. Keinginannya untuk berpetualang membawanya ke tempat yang jauh. Kaum Sagitarius bisa menjadi teman perjalanan yang menyenangkan karena dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar.Nah, karena kamu juga penuh semangat, merek kosmetik Maybelline New York menyebutnya pemilik zodiak Sagitarius sebagai The Founder. Seperti diketahui, Maybelline baru saja merilis lipstik Superstay Zodiac Collection. Ada 12 pilihan warna yang telah disesuaikan dengan karakter 12 rasi bintang.Untuk Sagitarius, berikut inspirasi make up yang cocok untukmu:Gunakan tampilan yang lebih intense dengan black smokey eye make up, dan sapuhan liner di bagian bulu mata bawah serta alis yang tegas.Tampilan smooth, matte base, bronze blush dan natural glow liquid highlighter.Superstay Matte Ink shades 115 - FOUNDER sangat cocok dipakai untuk menemani berbagai aktivitasmu.Ingat Sagitarius, jangan ragu untuk menonjolkan sisi petulang, semangat dan percaya dirimu ya!