Glamor french ombré

Glittering french ombré

Lip gloss french ombré

Ballerina french ombré

Lilac french ombré

(yyy)

Belum lama ini, manikur french ombré (ombré Prancis ) tengah viral di media sosial. Bahkan, seni kuku ini telah memiliki lebih dari enam juta tampilan di TikTok.Menurut Thuy Nguyen, seniman kuku yang berbasis di Los Angeles, kuku ombré Prancis adalah tampilan kontemporer dari manikur Prancis tradisional. "Desainnya mudah dikenali yakni ujung putih menyatu mulus dengan warna merah muda merona atau dasar netral yang menciptakan efek gradien," tutur Nguyen dikutip dari Allure.Sementara, Elle Gerstein, seniman kuku yang berbasis di New York, menambahkan "Untuk sebagian orang, garis itu mungkin terlihat 'menggelegar', namun ombré Prancis secara visual lebih lembut."Nah, untuk kamu yang ingin mencoba kuku cantik French Ombré, berikut lima desain yang bisa dijadikan referensi ya. Check this out!