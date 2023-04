Barbie Glam by Alice Dickson

Barbie World by Klena MUA

Doll Face by Marinanikolof

Barbie Celine Evangelista by Fauzia Hanum

Barbie Themes by Mina Okabe

Ladies, tentu kamu sudah tidak asing dengan sosok Barbie yang selalu terlihat cantik dan menawan ya! Kini, kamu bisa melihat boneka buatan perusahaan Mattel tersebut secara nyata dalam bentuk film dengan judul 'Barbie' yang akan diperankan oleh aktris ternama, Margot Robbie.Film Barbie rencananya akan tayang pada 21 Juli 2023 mendatang bertepatan dengan liburan sekolah. Namun sebelum penayangan, media sosial telah diramaikan oleh para beauty influencer yang membuat konten tutorial make up look Barbie.Menurut mereka, selain untuk menyambut kehadiran 'Barbie' yang paling ditunggu-tunggu, make up look ini juga bisa dipakai saat menonton filmnya nanti. Penasaran ingin mencoba? Intip kreasinya di bawah ini!