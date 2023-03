10 Manfaat Kandungan Skincare Hyaluronic Acid pada Kulit Wajah

1. Hidrasi

2. Humektan

3. Meningkatkan lipid barrier

4. Meningkatkan ketahanan

5. Mengencangkan kulit

6. Menghaluskan tekstur kulit

7. Memudarkan garis halus

8. Meningkatkan regenerasi kulit

9. Pigmentasi

10. Mengurangi radang jerawat

(FIR)

: Saat ini sudah banyak sekali skincare yang memiliki zat aktif di dalamnya, guna membantu mengatasi segala permasalahan kulit yang ada. Salah satunya adalah Hyaluronic Acid.Hyaluronic Acid atau Asam Hyaluronic, biasa disingkat "HA", adalah molekul alami yang ditemukan di hampir setiap cairan dan jaringan di tubuh kita, terutama di kulit, mata, dan persendian. Faktanya, sekitar 50% dari total HA berada di kulit.Asam Hyaluronic sangat penting untuk kelembapan dan elastisitas kulit. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, konsentrasi dan berat molekul HA menurun secara substansial.Karena itu, asam hialuronat telah banyak diteliti dan diformulasikan sebagai bahan aktif yang kuat dalam serum, pelembap, dan produk kosmetik lainnya.Simak manfaat Hyaluronic Acid pada skincare:Hyaluronic Acid mampu menahan hingga 1.000 kali berat molekulnya dalam air. Asam hialuronat menembus kulit dan mengikat air ke sel-sel kulit, menanamkan semua lapisan kulit dengan kelembapan yang berharga dan meremajakan.Humektan digunakan dalam perawatan kulit. Humektan ini akan membuat kulit kenyal seperti spons; karena ia terus menarik dan menahan kelembapan setelah dikumpulkan. Ini akan memberikan hidrasi yang tahan lama untuk kulit.Seiring bertambahnya usia, penghalang lipid di epidermis melambat. Segala sesuatu mulai dari sinar UV, polusi lingkungan, hingga pilihan gaya hidup buruk menyebabkan kerusakan. Kerusakan ini menghasilkan lebih banyak garis halus dan kerutan, bintik hitam, dan kulit yang lebih kering dan Hyaluronic Acid dapat membantunya.Ketika penghalang lipid lebih ditingkatkan dan dilindungi oleh asam hialuronat, kulit lebih mampu mempertahankan diri terhadap faktor usia dan polutan lingkungan. Saat tidak melawan racun ini, kulit tetap tidak terlalu keriput, lebih cerah, dan lebih kenyal.Saat mengisi kulit dengan kelembapan, asam hialuronat mengencangkan kulit secara menyeluruh. Ini membantu mengencangkan kontur wajah untuk penampilan yang lebih muda.Sama seperti membuat tampilan kulit terlihat lebih kencang, asam hialuronat juga menghaluskan tekstur kulit. Jika kulit terlihat bekas luka akibat jerawat, asam hialuronat tidak akan mengisi bekas luka tersebut. Tapi, dikombinasikan dengan alat seperti dermaroller, lama kelamaan asam hialuronat plus dermaroller bisa membuat kulit tampak lebih halus.Asam Hyaluronic membantu mengurangi tampilan garis-garis halus dan kerutan mempertahankan kelembaban pada kulit, menciptakan efek montok. Saat kulit terlindungi dan terhidrasi, peningkatan produksi sel kulit dapat terjadi, karena kulit tidak sibuk berjuang untuk mendapatkan hidrasi. Hal ini menyebabkan sel-sel kulit lebih halus dan kenyal.Meskipun tidak mempercepat proses pembaruan sel, asam hialuronat membantu mendorong regenerasi sel kulit dengan menawarkan hidrasi ekstra dan perlindungan penghalang pada kulit. HA secara alami menghasilkan sel yang lebih sehat dan kulit yang lebih cerah.Ketika pergantian sel meningkat, asam hialuronat juga membantu mengurangi dan mencegah bintik-bintik penuaan dan masalah pigmentasi. Tapi, itu tidak bisa dilakukan sendiri. Saat ingin mengobati bintik hitam, serum vitamin C dan produk penguat vitamin C harus dipasangkan dengan asam hialuronat. Selalu kenakan SPF minimal 30 setiap hari.Kesalahpahaman besar adalah bahwa kulit berminyak dan berjerawat tidak membutuhkan hidrasi, tetapi sebenarnya mereka membutuhkannya. Dengan mempromosikan keseimbangan kelembapan yang tepat di kulit, asam hialuronat mencegah produksi minyak berlebih yang menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat.