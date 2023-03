Sabrina Chairunnisa Berbagi Rahasia Make Up Natural agar Terlihat 'ABG'

(Sabrina Chairunnisa dalam acara Talkshow Maybelline Fit Me Fresh Tint di Maybelline Park Lippo Mall Puri. Foto: Dok. Istimewa)

Sebagai seorang beauty influencer, Sabrina Chairunnisa tentu sudah mencoba berbagai gaya make up untuk menunjang penampilan sekaligus sebagai bahan kontennya. Namun, istri dari YouTuber ternama Deddy Corbuzier ini mengaku lebih senang gaya make up natural."Aku lebih suka yang soft kayak natural gitu sih untuk harian. Tapi balik lagi biasanya aku sesuaikan dengan kondisi ya," tutur Sabrina saat ditemui dalam acara peluncuran 'Maybelline Fit Me Fresh Tint' di Lippo Mall Puri, Jumat (24/3).Menurut Sabrina, saat make up, memakai complexion menjadi salah satu tahap yang tak boleh dilewatkan. "Kadang ada orang mau make up tapi no complexion. Kalau aku justru kalau sudah make up itu wajib pakai complexion. Mulai dari primer untuk bikin make up tahan lama. Foundation pun aku biasanya pakai Fit Me Fresh Tint Maybelline karena jauh lebih ringan, trus blush on, mascara, lipstik dan alis," jelasnya.Selain itu, perempuan kelahiran tahun 1992 ini juga mengungkapkan salah satu rahasia wajahnya masih terlihat muda di usia 30 tahun adalah ia jarang sekali menggunakan eyeshadow."Eyeshadow itu aku jarang banget karena mataku udah cukup besar jadi aku pakai eyeliner aja. Sebenarnya itu juga tips supaya keliatan ABG kalau kita gak pakai eyeshadow. Karena kalau pakai eyeshadow mata kita kan mendefinisikan tampilan mature (dewasa). Kalau eyeshadow itu aku biasanya pakai kalau pas ngonten aja," pungkas Sabrina.