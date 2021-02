5 Manfaat Air Mawar untuk Kulit

1. Air mawar sebagai antiinflamasi

2. Air mawar sebagai astringent

3. Air mawar sebagai antibakteri

4. Air mawar dan pH kulit

5. Air mawar sebagai antioksidan

(TIN)

Mawar adalah bunga yang indah dan menariknya lagi airnya bisa digunakan untuk mempercantik kulit kamu. Cairan yang dibuat dengan merendam kelopak mawar ke dalam air atau menyuling kelopak mawar dengan uap ini telah digunakan selama berabad-abad di Timur Tengah untuk berbagai aplikasi kecantikan dan kesehatan.Dikutip dari Healthline, ada beberapa manfaat air bunga mawar yang jarang diketahui seperti:Sifat antiinflamasi air mawar dapat membantu mengurangi kemerahan pada kulit, mencegah pembengkakan, dan meredakan ketidaknyamanan akibat jerawat. Menurut penelitian dari 2011, air mawar kaya akan vitamin C dan fenolat, menjadikannya pilihan antiinflamasi alami untuk jerawat yang meradang.Penelitian juga menyimpulkan bahwa sifat antiseptik dan antibakteri air mawar dapat membantu penyembuhan luka, luka bakar, dan bekas luka lebih cepat.Astringents biasanya digunakan untuk membersihkan kulit, mengeringkan minyak, dan mengencangkan pori-pori. Air mawar yang kaya tanin dapat memberikan efek pengencangan pada kulit. Ini juga tidak mengeringkan kulit seperti astringen berbasis alkohol lainnya.Sifat antiseptik air mawar dapat mencegah dan mengobati infeksi . Sebuah studi tahun 2010 mengonfirmasi sifat analgesik dan antiseptik air mawar. Studi lain tahun 2010 menyimpulkan bahwa minyak mawar adalah antibakteri yang sangat efektif, membunuh Propionibacterium acnes, bakteri yang terkait dengan jerawat.Menurut studi tahun 2018, kulit kamu memiliki pH 4,1 hingga 5,8. PH air mawar biasanya 4,0 hingga 4,5. Sebuah studi tahun 2018 yang diterbitkan dalam jurnal Current Problems in Dermatology menyarankan penggunaan produk perawatan kulit dengan tingkat pH 4,0 hingga 5,0, karena dapat "meminimalkan iritasi dan intoleransi kulit."Sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menunjukkan bahwa radikal bebas dapat menyebabkan peradangan kulit, yang mengakibatkan pori-pori dan jerawat tersumbat.Antioksidan topikal, seperti air mawar, dapat membatasi oksidasi radikal bebas. Sebuah studi tahun 2011 mengonfirmasi sifat antioksidan air mawar.