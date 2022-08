Duo Ini Ampuh Atasi Jerawat Anti Ketarik

("Dengan hadirnya kedua produk Votre Peau Salicylic Acid Acne Facial Wash Toner, kami harapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, dan dapat membantu untuk mengatasi permasalahan kulit berjerawat," papar Galih Andrianto. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Tidak bisa dipungkiri jerawat menjadi salah satu masalah kulit yang banyak dialami, baik oleh wanita maupun pria. Biasanya, jerawat dapat timbul karena pori-pori wajah yang tersumbat oleh minyak ataupun debu dan kotoran.Memahami permasalahan kulit tersebut, Votre Peau menghadirkan Salicylic Acid Acne Facial Wash dan Toner yang dapat membantu mengatasi jerawat sehingga penggunanya dapat kembali percaya diri.Salicylic Acid atau asam salisilat adalah salah satu kandungan yang banyak digunakan untuk produk-produk skin care di Indonesia. Kandungan ini dipercaya mampu membersihkan kotoran di dalam pori-pori sehingga dapat mencegah timbulnya jerawat.Selain kandungan Salicylic Acid, hal lain yang dapat membantu mengatasi kulit wajah berjerawat adalah dengan melakukan dua tahap pembersihan muka yaitu dengan menggunakan facial wash dan dibantu dengan toner agar dapat mengangkat sisa kotoran pada wajah.Galih Andrianto selaku Head of Brand Votre Peau mengungkapkan bahwa Votre Peau Salicylic Acid Acne Facial Wash dan Toner dapat menjadi duo ampuh untuk mengatasi kulit wajah berjerawat.“Dengan kombinasi 2 in 1 cleanser dan toner, yaitu Votre Peau Salicylic Acid Acne Facial Wash dan Toner, dapat bekerja maksimal untuk mengangkat minyak berlebih penyebab jerawat pada wajah tanpa memberikan efek tertarik serta menghidrasi wajah agar tetap lembap,” jelas Galih.Kedua produk Votre Peau Salicylic Acid Acne Facial Wash dan Toner diformulasikan oleh para ahli, bebas alkohol (alcohol free), dan tanpa wewangian (no fragrance) sehingga aman untuk digunakan.Selain itu, facial washnya memiliki 3x Acne Prove Fighter sedangkan tonernya memiliki lima kandungan utama yang dapat membantu mengatasi kulit wajah berjerawat.Kandungan salicylic acid di dalamnya membantu mengurangi produksi minyak penyebab jerawat di wajah sehingga membantu mengatasi permasalahan jerawat. Salicylic Acid merupakan golongan BHA yang khusus bermanfaat untuk melarutkan sumbatan komedo dan lemak.Kemudian kandungan herbal tea tree oil berfungsi untuk menenangkan jerawat, anti-inflamasi, antibakteri, dan antiseptik. Selain itu produk ini juga dapat membantu menyamarkan pori-pori pada wajah serta memiliki manfaat sebagai skin conditioner yang dapat menghidrasi sehingga kulit terasa tetap lembap.Dilengkapi dengan lima powerful ingredients membuat bahan ini ampuh mengatasi jerawat. Kelima kandungan tersebut adalah salicylic acid yang membantu penetrasi untuk cegah produksi minyak berlebih akibat jerawat.Lactic acid yang lebih lembut dan lebih menghidrasi bila dibandingkan dengan jenis AHA lainnya, witch hazel sebagai kandungan alami untuk membantu menenangkan kulit serta membantu permasalahan jerawat Selain itu juga diperkaya dengan allantoin untuk menghidrasi dan melembapkan kulit serta membantu mengecilkan pori-pori kulit, dan zinc PCA untuk melembapkan kulit dan membantu mengontrol produksi minyak berlebih. Dan produk ini aman untuk digunakan sejak usia 12 tahun.