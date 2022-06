Parfum Chiki Keju, Seperti Apa Sensasi dan Rasanya?

(Uniknya parfum dengan keharuman chiki keju dari Chiki Balls. Foto: Istimewa)

(TIN)

Anak-anak jadul (zaman dahulu) pastinya tak asing dengan salah satu ciki yang hingga saat ini masih menjadi salah satu camilan snack yang enak. Ya, Chiki Keju Balls adalah salah satu makanan yang hingga sekarang masih di hati.Dan kali ini ada hal seru dari ciki ini, yaitu Chiki Balls meluncurkan inovasi parfum Chiki Keju dengan aroma khas keju. Produk makanan ringan legendaris Indonesia dari PT Indofood Fortuna Makmur berinovasi serta mengajak para penggemar setia Chiki Balls Keju untuk bisa tetap menikmati aroma favorit mereka setiap saat.“Sebagai brand legendaris di kalangan masyarakat Indonesia, kami melihat Chiki perlu memberikan apresiasi serta gebrakan unik yang belum pernah dilakukan sebelumnya yaitu dengan meluncurkan #ParfumChikiKeju," papar Head of Marketing Snack Food PT Indofood Fortuna Makmur, Harry Susanto Wibowo dalam rilis yang diterima Medcom.id."Kehadiran parfum ini diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk dapat menikmati aroma khas keju yang sudah menjadi ciri dari Chiki Balls Keju sejak lama sambil menikmati makanan ringan ini, serta sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar setia Chiki Balls," tambah Harry.Peluncuran ini dilakukan secara eksklusif oleh Chiki Balls di E-commerce Official Store Indofood Snack Time (http://linktr.ee/indofoodsnacktime) untuk menjangkau masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi.Launch ini menjadi momentum bagi Chiki Balls yang kini sudah tampil dengan desain modern dengan tiga rasa legendarisnya, yaitu Crafty Cheese (Keju), Cheeky Chicken (Kaldu Ayam), dan Curious Choco (Cokelat). Parfum Chiki Keju hadir di E-commerce Official Store Indofood Snack Time untuk setiap transaksi minimal Rp70.000 akan mendapatkan parfum eksklusif ini dengan kuantiti parfum terbatas.Brand Manager Extruded Category PT Indofood Fortuna Makmur, Irvan Ferdiansyah juga menambahkan, “Parfum Chiki Keju ini memang benar ada dan diharapkan akan menjadikan snack Chiki Balls yang legendaris untuk menjadi pelopor dalam menjangkau era baru generasi milenial dan gen Z yang suka dengan hal-hal yang bersifat inovatif serta kreatif.""Kalau melihat kebiasaan teens dan generasi milenial sekarang mereka cenderung memberikan apresiasi kepada gebrakan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya seperti Parfum Chiki Keju ini. Kami berharap, kehadiran parfum dari Chiki Balls akan memberikan pengalaman berbeda dan unik kepada mereka penggemar setia Chiki Balls untuk selalu dekat dengan aroma khas keju produk favorit ini,” pungkasnya.