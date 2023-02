Anggur bikin kulit awet muda

(Anggur terbukti kaya akan vitamin C dan antioksidan. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Paparan sinar matahari sedang sangat bagus untuk beberapa vitamin D yang sangat dibutuhkan tubuh. Namun, bila terlalu banyak paparan tersebut justru dapat menyebabkan kerusakan pada kulit. Nah, salah satu solusi alami yang bisa melindungi kulitmu adalah dengan mengonsumsi anggur. Kok anggur? Ya, ternyata anggur bisa memberikan keajaiban bagi kulit, loh! Mengonsumsi buah anggur dapat membantu mencegah kerusakan kulit akibat sinar UV, demikian temuan sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Antioksidan.Para peneliti menemukan bahwa konsumsi dua setengah cangkir anggur setiap hari selama dua minggu membantu meningkatkan ketahanan terhadap sengatan matahari. Polifenol alami yang ditemukan dalam anggur adalah alasan lain mengapa anggur merupakan tambahan yang baik untuk rejimen perawatan kulit.Melansir dari laman HealthShots, anggur juga melindungi kulit dari radikal bebas dan radiasi UV, yang pada gilirannya melindungi dari tanda-tanda penuaan seperti keriput, bintik hitam, dan kanker kulit.Seperti diketahui ,tambahan vitamin C penting bagi kulit untuk memproduksi kolagen, yang berkontribusi pada kekencangan wajah. Karena anggur kaya akan vitamin C dan antioksidan, buah anggur juga dapat membantu membuat kulit terlihat lebih muda.Alasan lain mengapa anggur harus menjadi bagian dari dietmu, karena buah ini menawarkan banyak manfaat kesehatan lainnya. Dikemas dengan nutrisi penting seperti protein, lemak, serat, tembaga, vitamin, potasium, dan banyak lagi, anggur menawarkan berbagai manfaat kesehatan, seperti:Anggur mengandung khasiat yang membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol, sehingga dapat membantu melindungi dari penyakit jantung.Meskipun anggur memiliki kandungan gula yang tinggi, penderita diabetes umumnya dapat memakannya dalam jumlah sedang karena GI rendah hingga sedang. Pun dapat mencegah gula darah yang berlebihan.Anggur mengandung antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin yang dapat membantu melindungi dari penyakit mata yang umum.Studi signifikan telah menunjukkan bahwa termasuk anggur dapat membantu meningkatkan suasana hati dan memori.Anggur mengandung potasium, vitamin B, C, dan K, serta mangan, yang semuanya bagus untuk kesehatan tulang. Alhasil, dapat membantu mencegah timbulnya penyakit seperti osteoporosis.Anggur mengandung sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengatasi kondisi seperti penyakit jantung, diabetes, radang sendi, kanker, dan gangguan autoimun.