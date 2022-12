Selain Tahan Lama, Brand Lokal Ini Jadi Alternatif Dupe Parfum Low Budget

(FIR)

Parfum menjadi kebutuhan seseorang ketika bepergian. Menggunakan parfum bisa membuat orang percaya diri.Sayangnya, parfum dengan merek internasional memiliki biaya yang cukup merogoh kocek kantongmu. Sehingga, dupe parfum atau parfum yang diracik dengan bahan baku yang hampir mirip dengan parfum original, menjadi alternatif, karena low budget.Untungnya, sudah banyak brand lokal yang menyajikan parfum kelas dunia tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Salah satunya Farah Parfum, yang paling banyak dicari dan direkomendasikan di media sosial. Brand ini diketahui memiliki parfum yang paling mirip wanginya dengan parfum impor merek mahal.Farah Parfum merupakan brand lokal Jakarta yang lahir pada 2017 dan menjadi brand inspired parfum pertama yang memiliki sertifikat BPOM. Produk Farah Parfum terkenal akan inspired parfumnya dan semua produknya memiliki wangi yang tahan lama."Kami hadir bagi pencinta parfum yang ingin membeli parfum impor kelas high end, namun kesulitan harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, bahkan hingga jutaan rupiah. Untuk itu, Farah Parfum dapat menjadi alternatif dupe parfum mewah tanpa perlu mengeluarkan kocek jutaan rupiah," ungkap Chandra selaku Sales Manager Farah Parfum.Meski terkenal menjadi dupe parfum dari brand-brand ternama, Farah parfum juga memiliki parfum karya sendiri yang tak kalah populernya seperti Baby Powder Floral, Baby Powder, dan Vanilla Cream Women.Chandra menyebutkan Farah Parfum memiliki beberapa produk yang paling laris terjual di berbagai e-commerce antara lain, Parfum Super Premium inspired by Jo Malone English Pear & Freesia Women, Farah Parfum Super Premium inspired by YSL Black Opium Women, Farah Parfum Super Premium inspired by Montblanc Legend Spirit Men, Farah Parfum Platinum inspired by Baccarat Rouge 540 Eau De Parfum Unisex dan Farah Parfum Creations Super Premium Baby Powder Floral Women.Untuk harganya sendiri dibanderol cukup terjangkau, mulai dari Rp110 ribu - Rp195 ribu sudah bisa mendapatkan parfum super premium-nya yang dikemas pilihan ukuran 35 ml dan 100 ml."Sebagai brand lokal, kami berharap masyarakat bisa terus menjadikan Farah Parfum alternatif parfum dupe merek high-end. Karena selain bisa menghemat tanpa perlu membeli parfum dengan harga jutaan rupiah, ini juga sebagai bentuk mencintai dan bangga menggunakan produk dalam negeri," pungkas Chandra.