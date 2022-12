Tren Make Up Eyeshadow Biru ala Taylor Swift, Bisa Jadi Inspirasi Kamu di Malam Tahun Baru

(Hailey Bieber juga mencoba make up biru mirip Taylor Swift. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Hampir semua orang membicarakan album terbaru Taylor Swift yang diberi tajuk "Midnights", sejak rilis pada 21 Oktober lalu. Tetapi penyanyi itu tak berhenti memberikan kejutan.Dia bekerja sama dengan penata rias terkenal dunia dan pendiri merek Pat McGrath untuk membuat riasan dalam musik video "Bejeweled," yang dirilis pada 25 Oktober.Tak hanya lagunya yang eargasm, tetapi penampilan riasannya membuat audience salah fokus. Taylor membawakan tren up yang mendominasi kelopak mata yang mempesona di tahun 80-an dengan warna biru denim, yang disebut "dreamy decadence" oleh McGrath.Dalam video musiknya Taylor mengenakan ansambel berhias biru dan emas, lengkap dengan hiasan kepala dan manikur gemerlap yang serasi. Riasannya termasuk bibir merah tebal khas Taylor Swift.Tetapi di matanya yang biasa menggunakan eyeliner hitam, alih-alih Taylor memakai eyeliner kristal biru dan emas untuk mencocokkan pakaiannya. Eyeshadow yang berkilauan, dan mata kucing yang tajam.Ternyata tampilan riasan ini juga bisa kamu jadikan ide make up untuk new year eve, bahkan Hailey Bieber pun sudah mencobanya. Hailey menggunakan eyeshadow biru pada bagian bawah matanya dengan lipstik yang menyerupai warna bibir.Jika kamu penasaran dan ingin segera recreate tampilan make up Taylor Swift, simak terus artikel ini sampai habis.1. Dimulai dengan alasnya, McGrath menggunakan Skin Fetish Sublime Perfection Foundation dan memasangkannya dengan Sublime Perfection Concealer.2. Untuk mengatur semua pada tempatnya, kombinasi dua bedak digunakan digunakan: Sublime Perfection Loose Setting Powder dan Light Medium 2, serta Under-Eye Blurring Powder agar kelopak mata tak berkerut.3. Untuk pipi Taylor yang kemerah-merahan, McGrath menggunakan Divine Powder Blush dengan warna Nude Venus dan Divine Rose dan membuat kulitnya bercahaya dari dalam dengan Skin Fetish Highlighter + Balm Duo.4. Pindah ke bintang utama: Mata. McGrath memulai dengan mendefinisikan lipatan dan sudut luar mata menggunakan warna Sterling dari Mothership IV: Decadence Palette.5. Kemudian nuansa Blitz Venus dan Astral Lilac Aura dari Mothership X: Moonlit Seduction Palette diaplikasikan pada bagian tengah. McGrath mengatakan dia menggunakan jarinya untuk kuas agar mendapatkan hasil pigmen maksimum.6. PermaGel Ultra Glide Eyeliner Pencil yang berwarna Xtreme Black untuk garis bulu mata bagian atas, dan Perma Precision Liquid Eyeliner yang sama digunakan untuk sayap mata.7. Untuk menambah kedalaman, McGrath menggunakan kuas kecil untuk membersihkan nuansa Xtreme Nocturne dan Platinum Dusk dari Moonlight Seduction Palette yang disebutkan sebelumnya ke garis bulu mata bawah dan naungan Skin Tense Glow ke tulang alis.8. Riasan mata diakhiri dengan FetishEyes Lengthening Mascara, dan kristalnya diamankan dengan lem bulu mata.9. Dan yang terakhir, untuk membuat bibir merah tebal ala Taylor Swift, kamu memerlukan tiga produk.- Bentuk bibir Swift ditentukan dengan Permagel Ultra Lip Pencil dengan shade Blood Lust- Sementara Deep Dive digunakan di sudut luar mulut Taylor dan dioleskan dengan jarinya untuk menambah kedalaman- Kemudian lapisan Lipstik Liquid Lust Legendary Wear Matte, warna biru-merah cerah, melengkapinya. Jadi, sudah siap tampil dengan make up ala Tylor ini? Kami berikan VM-nya supaya mempermudah kamu.