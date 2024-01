Anti-Ribet! barenbliss Luncurkan Produk 2 in 1 Foundation dan Concealer

(2-in-1 Foundation with MMF Power Lock Technology. Foto: Dok. Istimewa)

(2 in 1 Stay Confident Liquid Foundation hadir dalam 5 shade yang cocok dengan semua warna kulit masyarakat Indonesia.Foto: Dok. Istimewa)

Cara pakai

(yyy)

Tren kecantikan terus berkembang. Berbagai merek pun berlomba-lomba membuat produk kecantikan dengan teknologi dan inovasi terbaru. Termasuk jenama kecantikan barenbliss yang meluncurkan produk gabungan foundation dan concealer dalam satu kemasan.Dwi Agusti Maulidiya, Public Relations Manager barenbliss Indonesia mengatakan dalam duniakecantikan, teknologi BNB terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin cerdas dan efisien. Salah satu inovasi terbaru yang telah mengubah permainan dalam dunia make up adalah 2-in-1 foundation dan concealer.Produk ini telah menciptakan gelombang baru dalam rutinitas kecantikan sehari-hari, menggabungkan dua fungsi utama dalam satu produk yang praktis dan efektif."2 in 1 Stay Confident Liquid Foundation adalah kombinasi dua produk complexion yang salingterkalibrasi. Foundation dan concealer dalam satu kemasan, tekturnya ringan dan tahan lama hingga 16 jam, dilengkapi dengan balm concealer yang dapat menghasilkan tampilan flawless natural matte, serta mengandung skin-loving ingredients, yang cocok untuk semua jenis kulit serta non comedogenic," ujar wanita yang akrab disapa Tia.Diketahui, foundation adalah item penting dalam make up untuk menciptakan kulit yang merata dan sempurna. Foundation membantu menyamarkan noda, meratakan warna kulit, dan menciptakan dasar yang bagus untuk make up lainnya.Sementara, concealer yang berfungsi untuk menutupi noda, bintik hitam, lingkaran hitam di bawah mata, atau ketidaksempurnaan lainnya dengan cakupan yang lebih tinggi daripada foundation. Kini kedua produk tersebut tergabung dalam 2 in 1 Stay Confident Liquid Foundation."2-in-1 Foundation with MMF Power Lock Technology memadukan fungsi foundation dan concealer dalam satu produk, 2 In 1 Dual Function liquid foundation dengan cream concealer yang ringan mempermudah penggunaan dalam satu langkah sehingga mudah dibawa kemana-mana. Teknologi MMF Power Lock membantu mengontrol minyak berlebih pada kulit, memberikan hasil matte yang tahan lama, Macro-molecular film yang menjaga kestabilan riasan terhadap air serta menjadikan tahan terhadap keringat sweat proof!" jelas Tia.Tia menganjurkan beberapa tips saat menggunakan 2 in 1 Stay Confident Liquid Foundation, seperti:1. Aplikasikan produk pada kulit yang lembap.2. Kemudian, ambil concealer balm secukupnya dan tekan lembut dengan jari untuk menutup noda yang membandel tap-tap!3. Kocok produk sebelum digunakan, aplikasikan dengan jari, spons atau brush, dan ratakan pada kulit.4. Untuk hasil yang maksimal dengan Bloomatte 2 in 1 Stay Confident Liquid Foundation, mulailah dengan concealer. Langkah ini penting untuk mencapai efek transferproof yang diinginkan.5. Formulasi DOUBLE LOCK TECH yang unik perlu untuk di blend dengan cepat untuk hasil akhir yang sempurna.