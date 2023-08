Ahli Dermatologi: Penggunaan Skincare Seharusnya Dilakukan sejak Remaja

(FIR)

: Dokter Spesialis Kulit dr. Danar Wicaksono, MSc., SpDV, mengatakan bahwa penggunaan skincare sebaiknya dimulai sejak umur 20-an, bahkan remaja. Alasannya karena perawatan lebih dini, akan lebih melindungi kulit wajah."Bahkan seharusnya menggunakan skincare di umur 20-an, karena kalau sudah lewat dari 30-an, biasanya masalah kaya flek hitam itu cukup sulit teratasi hanya dengan skincare," kata dr. Danar saat ditemui di Jakarta Pusat.Selain karena permasalahan kulit, kebiasaan untuk menggunakan skincare secara rutin biasanya lebih sulit. Yang terpenting menurut dr. Danar adalah membangun kebiasaan menggunakan skincare secara rutin.Lebih lanjut, dr. Danah menyarankan untuk membangun kebiasaan skincare dengan tiga pilar yang diutamakan. Pertama, cleansing atau membersihkan wajah. Pun, sekarang dianjurkan untuk melakukan double cleansing atau dua kali pembersihan wajah."Biasanya dokter kulit menyarankan tiga pilar skincare baik malam maupun siang hari, yakni cleansing, membersihkan wajah atau kulit suatu hal yang harus dilakukan," katanya.Kedua, kita diharuskan melembapkan kulit. Cara untuk melembapkan kulit dengan menggunakan moisturizer atau pelembap. Meski wajah kamu berminyak, hal ini tetap harus dilakukan, ya.Ketiga, kita diharuskan untuk memproteksi atau melindungi wajah. Penggunaan tabir surya atau sunscreen menjadi kunci untuk melindungi wajah. Kenali tipe SPF tabir surya yang bisa kamu oleskan pada wajah. Dermatolog ini pun sarankan minimal 30 SPF.Setelah rutin menerapkan tiga pilar itu, dr. Danar menyarankan penggunaan vitamin C, baik itu pagi atau malam. Ada kegunaannya tersendiri dalam menggunakan vitamin C pada pagi dan malam hari.Penggunaan vitamin C pada pagi hari dapat membantu mengurangi kerusakan DNA akibat paparan sinar UV. Sementara pada malam hari, vitamin C bisa berperan untuk mengoreksi, menghilangkan noda gelap di kulit"Vitamin C dipakai terus menerus ternyata ini memiliki kemampuan membuat kulit lebih plumpy, bagus," pungkasnya.