Dr Ekles Skincare Ungkap Solusi Permasalahan Kulit Wanita Indonesia, Ini Dia Rahasianya

Bagi wanita penampilan adalah hal yang paling penting. Maka, tak heran bila ada tiba-tiba ada perasaan khawatir atau tidak percaya diri ketika terdapat sesuatu di wajah mereka.Padahal, sangatlah umum terjadi masalah kulit. Saat menginjak remaja, karena perubahan hormon sehingga memicu timbulnya jerawat dan bruntusan.Kemudian saat dewasa, kulit tampak kusam karena salah penggunaan kosmetik atau skincare dan sering terkena polusi atau radiasi. Lalu, menginjak usia 40 tahun ke atas, mulai muncul kerutan, kulit kering, dan flek hitam. Permasalahan kulit tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara. Pertama cari penyebabnya. Sebelum menentukan bagaimana cara mengatasi keluhan, perlu dicari penyebabnya yang tepat, apakah faktor ekstrinsik (dari luar) atau faktor intrinsik (dari dalam).Lalu pilih produk skincare yang cocok sesuai jenis dan permasalahan kulit. Jika kulit wajah berminyak, gunakan skincare yang sifatnya water-based. Jika kulit sensitif, gunakanlah skincare yang terbuat dari bahan-bahan alami.Ketiga adalah beberapa produk yang harus diperhatikan cara dan urutan pemakaiannya, contohnya hanya boleh satu kali sehari saja, jangan digosok kencang-kencang, digunakan dengan cara dikompres, di tap-tap dan lain sebagainya.Untuk itu, Dr Ekles Skincare hadir dengan tujuan membantu masyarakat Indonesia, terutama wanita dalam mendapatkan kulit wajah yang cantik dan sehat.Dr Ekles Skincare adalah jawaban dari semua permasalahan kulit wanita Indonesia agar mendapatkan kulit yang lebih sehat dan bercahaya. Kami percaya bahwa setiap perempuan pantas untuk merasa percaya diri dan cantik dalam kulitnya sendiri."Dr Ekles Skincare memiliki berbagai macam produk best selling yaitu produk premium, Mandelic skin treatment essence, Oxyglow Series, AExpert Series by dr Ekles, dan drEwhite yang memiliki berbagai macam fungsi," ujar Dr Eklendro Senduk,D.AAAM,M.Ks, founder Dr Ekles Skincare.Presenter acara kesehatan di tvOne ini juga aktif berkomunikasi dengan pelanggannya, terutama melalui media sosial. Menurutnya, kebanyakan dari mereka menanyakan tentang skincare apa untuk mencerahkan, mengatasi permasalahan kulit kering, berjerawat, penuaan dini dan berbagai masalah kulit lainnya."Saya juga rutin memberikan informasi terkini melalui Instagram @dreklesskincare tentang segala hal terkait skincare," ungkapnya.Seperti diketahui, Dr Ekles Skincare baru-baru ini juga telah mendapatkan penghargaan Superbrands Awards 2023 seperti yang dilansir pada laman instagram @dreklesskincare sebagai best brand skincare di tahun 2023.Dengan meraih penghargaan ini, Dr ekles skincare semakin termotivasi untuk terus memberikan kualitas terbaik kepada para pelanggan dan mempertahankan standar tinggi dalam dunia perawatan kulit.Selain itu, Dr Ekles Skincare percaya bahwa “Semua orang dapat tampil memukau”, mencerminkan upaya kami dalam membangun kepercayaan diri dan menjadikan kecantikan sebagai ekspresi pribadi yang positif. Dr Ekles Skincare memahami bahwa kecantikan datang dalam berbagai bentuk, warna, dan jenis kulit."Kami berkomitmen untuk mendukung kepercayaan diri setiap orang dengan produk perawatan kulit yang bersifat inklusif dan aman. Kecantikan itu subjektif, dan kami mendukung perbedaan itu," tutupya.