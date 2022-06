Glowing yang Sesungguhnya, Berawal dari Kulit yang Sehat

(Marvee Clinic menjadi klinik kecantikan BUMN milik Kimia Farma. Video: Dok. Instagram Marvee Clinic by Kimia Farma/@mvclinic.id)

Banyak dari wanita mengidamkan kulitnya menjadi glowing. Namun patut dipahami, bahwa kamu dan saya dan lainnya memiliki jenis kulit dan warna kulit yang berbeda.Tentu saja hal ini punya alasan. Dalam tinjauan dr. Andreas Wilson Setiawan via Hellosehat hal ini karena perbedaan skin tone setiap manusia dipengaruhi oleh pigmentasi, paparan sinar matahari, atau kombinasi dari keduanya. Selain itu, perbedaan lingkungan berkontribusi juga terhadap warna yang dimiliki.Dan keberagaman kulit masyarakat Indonesia adalah bagian dari karakter bangsa lho! Sehingga ini menjadi karunia dari Tuhan yang patut kita syukuri. Hal ini menjadi inspirasi bagi Kimia Farma, BUMN health care company yang ada selama lima dekade untuk berinovasi dalam memberikan solusi kesehatan salah satunya dengan meluncurkan Marvee Clinic by Kimia Farma.Dalam gelaran grand launching Marvee Clinic by Kimia Farma pada tanggal 16 Juni 2022 lalu yang berlokasi di Ayana Hotel – Jakarta Pusat, Marvee Clinic mengusung tema Indonesia Glowing. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk mendukung generasi bangsa yang percaya diri dan optimis pasca pandemi.Marvee Clinic, sebelumnya dikenal dengan nama Marcks’ Venus Aesthetic Clinic, merupakan klinik kecantikan dari PT Kimia Farma Tbk., dan saat ini sudah berada tiga kota besar Indonesia yaitu Jakarta, Bogor dan Bandung.Marvee Clinic terus memberikan pelayanan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan perawatan kulit wanita dan pria Indonesia dengan teknologi modern dengan didukung oleh dermatologist profesional.“Kesadaran akan pentingnya kesehatan kulit kini telah menjadi bagian dari lifestyle. Indonesia Glowing menjadi cita-cita Marvee untuk terus mengedukasi dan memberikan solusi untuk masalah kulit melalui rangkaian perawatan yang telah disesuaikan dengan kondisi kulit wajah," ujar Jasmine Karsono, PhD selaku Direktur Pemasaran, Riset dan Pengembangan.Lebih lanjut ia mengatakan selain memastikan kesehatan fisik, kita juga harus terus melatih kecerdasan intelektual dan mental sehingga kita menjadi manusia Indonesia yang berkualitas, cantik bersinar luar dalam.Hadir juga dalam talkshow dr. Lis Surachmiati Suseno, Sp.KK, selaku Ketua Komite Medik Marvee Clinic by Kimia Farma, Anita Mae News anchor dan influencer, serta Sabrina Maidah influencer, psikolog, lifestyle enthusiast.Indonesia Glowing memiliki makna kuat, selain untuk menghadirkan wajah Indonesia yang lebih glowing, juga menjadi harapan agar dapat menjalani hidup yang lebih optimis. Sambut kesempatan baru, raih prestasi dengan kulit sehat bersinar.