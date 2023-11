Dew It Kenalkan Inovasi Sunscreen dengan Kandungan SPF Kalogen

(FIR)

Brand active personal care, Dew It, meluncurkan produk inovasi SPF kolagen terbaru: Dew It On The Go - Face Sun Mist. Produk ini fokus untuk menjaga elastisitas kulit wajah dengan tiga varian utama.Rachel Lakhiani, CEO Dew It, menyampaikan, Face Sun Mist adalah inovasi solutif untuk perlindungan beragam jenis kulit. Dengan tambahan kolagen, dapat mendorong elastisitas dan pencegahan penuaan dini pada kulit wajah akibat UVA & UVB."Berbeda dari sun mist lain yang sering mengandung alkohol atau menimbulkan whitecast, produk kami hadir tanpa alkohol dengan aplikator ultra mist untuk hasil yang lembut," papar Rachel.Dalam peluncuran produk terbarunya, brand ini juga memperkenalkan tagline "Elastis (di kulit), Praktis (dipakai), Berlapis (perlindungannya) bikin Eksis!". Selain itu, juga ingin menginspirasi para beauty enthusiast untuk tetap aktif dan menjaga kulit mereka dari sinar matahari.Dew It On the Go - Face Sun Mist menawarkan komposisi baru dalam rangka Youth Preservation, termasuk kandungan kolagen untuk menjaga elastisitas kulit, dan melawan penuaan dini. Selain itu, hadirnya SPF 50/PA++++ untuk perlindungan dari paparan UVA dan UVB.Dew It On The Go - Face Sun Mist tersedia dari 3 varian:- Brightening, untuk kulit kering dan kusam. Mengandung SPF 50/PA ++++, Vitamin C sebagai antioksidan untuk mencerahkan kulit, dan Collagen.- Gentle Youth, untuk kulit sensitif, berminyak, kering, iritasi, dan kemerahan. Mengandung SPF 50/PA ++++, Collagen, SyriCalm, dan Coconut Water untuk memberikan sensasi menenangkan pada kulit.- Fine Line Protection, untuk kulit dengan garis halus dan tanda penuaan dini. Mengandung Active Collagen, SPF 50/PA ++++ untuk perlindungan terhadap paparan sinar UVA dan UVB, serta Vitamin E sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan kulit akibat radikal bebas."Kami berharap produk lokal bisa diterima di tingkat global, terutama dalam youth preservation atau peremajaan kulit seperti perlindungan sinar matahari dan perawatan elastisitas," tutup Garniasih, Head of Marketing Dew It.