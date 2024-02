Reza Gladys Berbagi Tips Menjaga Kecantikan Kulit di Tengah Iklim Tropis

(ELG)

Dokter Reza Gladys bersama dr. Attaubah Mufid kembali menggelar event kecantikan yang mengundang antusiasme kaum perempuan. Founder Dermagloss dan Glafidsya itu ikut menyemarakkan acara Surabaya X Beauty 2024 yang digelar pada 2-4 Februari 2024 di Grand City Convention and Exhibition, Surabaya.Dalam acara itu, Reza Gladys berbagi tips kecantikan dan mengingatkan pentingnya menjaga kulit di tengah iklim tropis. Baginya menggunakan moisturizer dan sunscreen menjadi kunci agar kulit tidak kering dan kusam."Di tengah iklim tropis penting banget untuk memakai moisturizer karena pasti itu yang paling sering dibutuhkan masyarakat yang tinggal di sini. Karena kulit yang sehat perlu banget memperhatikan kelembaannya. Dan yang kedua penting untuk memakai sunscreen karena kalau tidak pakai sunscreen itu bisa buat kulit kalian gampang keriput dan belang," jelasnya.Sementara dokter Reza menjelaskan tahap demi tahap saat membersihkan kulit wajah dan memakai skincare yang benar. Pertama yang harus dilakukan yaitu membersihkan wajah dengan facial wash."Karena kalau tidak membersihkan dengan facial wash itu pasti akan banyak kotoran dan debu yang menumpuk," ucapnya.Lalu yang kedua penting adalah menggunakan moisturizer agar dapat menjaga kelembaban kulit wajah. Tahap yang ketiga yaitu memakai sunscreen karena berfungsi melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari."Kalau tidak memakai sunscreen akan muncul seperti flek hitam, timbul jerawat, dan kulit wajah yang belang. Di iklim tropis sangat dibutuhkan skincare yang mengandung vitamin C untuk menjaga kulit saat cuaca yang panas dan juga Sunscreen yang dapat mem-block paparan sinar UV," jelas dr. Reza Gladys.Selain memakai skincare, dr. Reza Gladys menyarankan wanita disarankan juga melakukan perawatan rutin seperti pico glowing. Lalu bisa juga tindakan laser venus versa dapat menghilangkan jerawat dan bopeng"Kulit kering menjadi pertanda kekurangan nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Untuk itu pastikan makanan yang dikandung mengandung vitamin tersebut. Makanan yang dapat mengatasi kulit kering yang bisa dikonsumsi antara lain seperti hati sapi, ubi jalar, buah kiwi, mentimun, dan alpukat," papar dr. Reza Gladys.Tak lupa Reza Gladys berpesan agar wanita jangan malas membersihkan kulit wajah. Dia kembali mengingatkan perempuan harus menjaga kecantikan kulit wajah baik dari luar dan dalam."Untuk anak muda dan wanita Indonesia kalian wajib banget untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit wajah karena itu adalah salah satu aset penting untuk kita sebagai seorang wanita. Seperti menjaga kesehatan dan kecantikan kulit kita dari luar maupun dari dalam," tutupnya.