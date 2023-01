Tasya Farasya

Jharna Bhagwani

Mirei

Fauzia Hanum

Kilaaa

(yyy)

Ladies, tentu kamu sudah sering melihat tren 'Crying Make up' yang berslewirean di media sosial ya. Tren ini dimulai ketika seorang penata rias Zoe Kim Kenealy mengunggah video di TikTok, tutorial mendapatkan tampilan sedih melalui riasan.Dalam klip yang sudah ditonton hampir 3 juta kali itu, Kenealy membuat rona merah di sekitar mata, hidung, dan pipinya menggunakan bedak dan membuat matanya terlihat berkaca-kaca dengan eye shadow cair berkilau. Untuk menyelesaikannya, dia mengolesi bibirnya dengan kombinasi warna dan kilap, lalu menambahkan sedikit gel berkilauan di wajahnya untuk meniru air mata.Tak lama diunggah, video ini pun viral dan banyak para beauty enthuasiast yang mencobanya sehingga crying make up menjadi tren hingga saat ini. Berikut sederet beauty influencer yang ikutan tren crying make up dengan ciri khasnya masing-masing!