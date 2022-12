Eyeshadow glitter

Technicolor mascara

Ilusi bibir

Terlalu banyak highlighter

Fake freckles

(yyy)

Dunia kecantikan dan kosmetik memang sangat menyenangkan untuk diikuti. Dan, tren apa pun yang populer saat ini belum tentu akan populer lagi di tahun depan.Meski, tren riasan terus berubah begitu massa mulai bereksperimen dan menangkap ide-ide baru. Namun, satu hal penting tentang riasan adalah ketika make up tersebut dapat benar-benar mengubah penampilan dengan menonjolkan sisi terbaikmu.Misalnya, jumlah maskara yang tepat bisa membuat bulu mata terlihat lebih panjang. Warna lipstik yang sempurna membuatmu terlihat memukau dan alis yang tepat, itu mungkin membuatmu lebih percaya diri.Melansir dari Glam, berikut ini lima tren make up yang disebut telah 'usang' dan tidak lagi dipakai pada 2023 mendatang!Meskipun, eyeshadow yang berkilauan memiliki momen popularitasnya, tapi kamu tidak perlu menggunakannya lagi di tahun depan. Beauty Bay menjelaskan bahwa eyeshadow yang berkilauan secara luas diyakini cocok untuk perayaan besar seperti Natal, perayaan besar atau perjalanan ke festival, dan itu bukan pilihan yang baik untuk dipakai sehari-hari.Jadi, meskipun tampak istimewa dan glamor, menutupi kelopak matamu sepenuhnya dengan kilau setelah tahun 2022 bukanlah hal yang paling trendi untuk dilakukan.Tren riasan selanjutnya yang akan hilang adalah maskara technicolor. Dulu, kamu akan terlihat sangat keren memiliki bulu mata berwarna, seperti nuansa biru, ungu, hijau, dan lain sebagainya. Namun sekarang, lebih masuk akal untuk membiarkan bulu matamu terlihat lebih alami hanya dengan menggunakan maskara hitam biasa atau tanpa maskara sama sekali. VSP Vision Care juga mengatakan bahwa maskara seringkali sulit untuk dibersihkan karena konsistensinya yang lengket.Tujuan dari melapisi bibir adalah untuk menciptakan ilusi bahwa bibirmu sebenarnya jauh lebih besar dari aslinya. Banyak orang terinspirasi untuk mulai melakukan ini setelah menonton satu atau dua tutorial make up dari selebriti ternama Kylie Jenner. Kiat riasannya telah mendorong jutaan orang untuk mengikuti jejaknya. Pakar kecantikan di L'Oreal Paris menuturkan bahwa melapisi bibir secara berlebihan adalah hal yang harus kamu lakukan jika sedang ingin memamerkan bibir montok dari biasanya.Hampir semua orang memakai banyak highlighter di dagu, hidung, tulang pipi, dan dahi mereka pada puncak popularitasnya di tahun 2018, 2019, dan 2020. Berkat tutorial TikTok yang tak ada habisnya dari beauty influencer yang mengajari dunia cara mengaplikasikan berbagai merek highlighter, semua orang pun tertarik untuk ikut-ikutan.Namun di tahun 2023, memakai terlalu banyak highlighter tidak lagi menjadi gaya. Salah satu kerugian terbesar dari stabilo adalah bahwa alih-alih membuat orang terlihat seolah-olah memiliki cahaya berembun, hal itu justru sering kali membuat orang terlihat berkilau karena keringat.Tren bintik-bintik palsu (fake freckles) sudah pasti berakhir. Menurut Coveteur, bintik-bintik palsu semakin populer berkat video viral TikTok yang awalnya dimaksudkan untuk mendorong ekspresi diri dan individualitas. Untuk mendapatkan tampilan tersebut, menurut Maybelline New York, orang-orang dengan lembut menandai bintik-bintik palsu menggunakan pensil eyeliner cokelat sebelum menambahkan perona pipi dan memadukan semuanya untuk menyamarkan tampilan dan membuatnya terlihat lebih alami.Faktanya, tren bintik palsu tidak lagi dianggap menarik atau mengesankan di tahun 2023 karena, ternyata, orang yang tidak terlahir dengan bintik tidak pernah perlu berpura-pura seperti itu. Sebaliknya, lebih masuk akal bagi orang-orang yang secara alami memiliki bintik-bintik untuk memamerkannya dengan bangga. Mereka yang tidak terlahir dengan bintik-bintik dapat berfokus pada karakteristik wajah cantik apa pun yang sudah mereka miliki, termasuk simetri mata, lebar hidung, alis miring, dan lesung pipit.