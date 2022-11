Ikuti Jejak KD dan Ayu Ting Ting, Feni Rose Lakukan Perawatan Ini

(ELG)

Sejumlah selebriti rela menghabiskan uang banyak demi tampil cantik. Tak jarang saling berlomba untuk melakukan perawatan agar terlihat berbeda di depan layar kaca.Hal itu pula yang dilakukan artis dan presenter Feni Rose . Setelah melihat sejumlah rekan artis, Feni ikut melakukan rangkaian treatment kecantikan Infus Level Up dan M2M (Mochi+Morpheus) di klinik Dermapro.Sebelumnya sejumlah artis melakukan hal serupa seperti Krisdayanti, Ayu Ting Ting, Sarwendah, hingga Caren Delano. Seakan tak mau kalah, Feni Rose melakukan hal serupa."Mau tahu kalau healing-nya aku itu ngapain? Salah satunya melakukan perawatan yang paripurna," kata Feni Rose di Jakarta.Di usia yang akan memasuki kepala lima, Feni merasa harus terus melakukan perawatan kecantikan . Apalagi dia ditangani langsung oleh dr. Ellen DR, M.Biomed (AAM)."Aku bilang ke dokter mau treatment yang lagi hits, yang hasilnya paripurna, bisa mencerahkan kulit dari ujung kepala hingga ujung kaki," kata Feni Rose.Tindakan M2M dan Infus Level Up rupanya memberikan banyak manfaat. Selain bisa mencerahkan, treatment tersebut bisa meratakan warna kulit."Treatment ini merupakan pengembangan dari treatment Mochi yang sudah ada di Dermapro sebelumnya. Infus Level Up bisa langsung menyerap ke tingkat sel, jadi bisa lebih cepat untuk mencerahkan, kemudian untuk meratakan warna kulit, anti oksidan, anti aging, juga untuk kesehatan di seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki semua dapet manfaat," jelasnya.Selain menjadi cara efektif membuat kulit kencang, teknologi yang terdapat pada Morpheus 8 juga bisa memperindah contour wajah. Harga untuk melakukan treatment M2M dan Infus Level Up sendiri berkisar dari harga Rp35 juta sampai Rp75 juta."Morpheus 8 terdiri dari jarum-jarum kecil berlapis emas yang terbukti efektif untuk mengencangkan, memperbaiki tekstur kulit, membuat pori-porinya lebih mengecil. Terus kalau ada acne scar-nya juga akan lebih pudar. Selain itu juga bagus untuk memperindah contour wajah, jadi wajah kelihatan lebih V, kalau wajah lebih V kan dagunya jadi kelihatan lebih panjang, jadi otomatis lebih tirus," paparnya.