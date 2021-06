Warna Kulit Tidak Menentukan Level Kecantikan (Foto: dok. Airin Beauty)

Jakarta: Selama ini banyak wanita mengira fisik yang cantik harus berkulit terang atau putih. Padahal, cantik atau tidaknya seorang wanita tidak harus ditentukan oleh warna kulit.



"Warna kulit tidak menentukan level kecantikan, justru warna kulit membuat spesial. Indonesia yang memiliki beragam suku, yang memiliki eksotisme di setiap masyarakatnya. Salah satunya tanah Papua," kata Suci Nirmala CEO Airin Beauty Center.



Menurut pemilik Klinik Airin Beauty Skin Care ini, setiap orang dilahirkan spesial. Semua warna kulit yang diciptakan Tuhan memiliki keindahannya masing-masing.



"Banyak mutiara berkilauan di tanah Papua. Airin sees the beauty of all. Karena setiap orang dilahirkan special. Semua warna kulit yang Tuhan ciptakan, diciptakan dengan keindahan," ucap dia.



Melihat fenomena itu, Suci kemudian meluncurkan produk yang aman untuk setiap wanita berkulit gelap. Hadirnya produk kecantikan tersebut didasari oleh kepedulian Airin terhadap kesehatan kulit setiap wanita.



"Tidak ada kandungan whitening di dalam produknya karena dapat merusak skintone kulitnya, dan biasanya produknya lebih concern terhadap protect (sunscreen) dan hydrating. Cantik enggak melulu mengenai warna kulit yang terang. Siapapun bisa tampil lebih cantik, dengan perawatan kulit yang tepat," ujar Suci.



Suci berharap para wanita yang memiliki kulit gelap tidak lagi minder. Karena yang terpenting adalah bagaimana wanita merawat kulitnya.



"Karena Airin peduli akan aspek kesehatan kulit, kesehatan kulit dan kecantikan kulit itu beragam tidak hanya terpatok skintone, dan juga mengubah mindset bahwa kulit gelap pun harus dirawat kecantikan dan keunikannya," tutup Suci.





(ELG)