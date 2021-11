Raisa dan Tulus Meriahkan Festival Emas Virtual Pertama

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Penyanyi papan atas Raisa hingga Tulus siap meramaikan kemeriahan festival emas virtual pertama di Indonesia bertajuk 'Virtual Gold Fest We The Gold' yang digagas industri perhiasan emas dan logam mulia UBS Gold.



"UBS Gold menggelar acara ini sebagai rasa terima kasih kepada sobat emas, rekan kerja, partner, dan toko-toko emas yang selalu percaya akan kualitas dari koleksi perhiasan emas dan logam mulia yang kami hasilkan," ujar Chief Executive Officer of UBS Gold Eddy Susanto Yahya dalam rilis pers dikutip Minggu.



Dalam festival tersebut, UBS Gold akan membagikan ratusan keping logam mulia dan koleksi perhiasan emas terkini. Selain itu, perusahaan juga akan menghadirkan sejumlah publik figur, mulai dari Raisa, HiVi, hingga Tulus untuk memeriahkan acara.



Terdapat pula gelar wicara bertema 'Smart Investment Through Gold' yang akan dibawakan oleh Daniel Mananta dan Prita Ghozie. Selanjutnya gelar wicara tema fashion jewelry "Make Your Golden Move" bersama Brand Ambassador UBS Gold dan Fashion Guru Caren Delano, Miss Indonesia 2020 Carla Yules, dan Komika Kiky Saputri.



Acara ini akan dipandu oleh Ananda Omesh dan Lolita Agustine. Festival yang menandai kiprah UBS Gold selama 40 tahun itu juga akan dimeriahkan dengan Virtual Jewelry Show We The Gold, hasil kolaborasi Caren Delano dengan sejumlah desainer.



Di antaranya Amotsyamsurimuda, by Temma Prasetio, Diana Couture by Diana Putri, Faboo, Fomalhaut Zamel, Just.m.Indonesia, Olanye by Eko Tjandra, Raegitazoro, dan Wilsen Willim. Desain busana mereka akan dihiasi oleh signature koleksi perhiasan emas dari UBS Gold.



"Kolaborasi saya dengan rekan-rekan desainer terbaik Indonesia untuk tampil di Festival We The Gold adalah sebuah kebanggaan. Karena karya anak bangsa dapat bersama-sama bersatu untuk menginspirasi banyak mata yang menonton," kata Caren Delano.



'Virtual Gold Fest We The Gold' akan digelar pada 3-5 Desember 2021 pukul 18.30 WIB dan disiarkan secara gratis melalui kanal Youtube UBS Gold dan Official Instagram UBS Gold @UBS.Gold.



Perhiasan emas UBS Gold diketahui pernah mempercantik penampilan sejumlah artis internasional seperti Carrie Underwood dan Mariah Carey. Selain itu UBS Gold juga pernah mengharumkan nama Indonesia lewat Amazon Tokyo Fashion Week 2018. Terbaru, perusahaan berkolaborasi dengan Diana M Putri memperkenalkan signature jewelry UBS Gold di Los Angeles Fashion Week 2021/2022 By Art Hearts Fashion pada oktober lalu.

