Bioaqua Showroom Hadirkan Produk Skincare Lokal Berkualitas Internasional

(Bioaqua memenangkan TikTok Awards dalam kategori Year End Sale Indonesia - Rising Star Kecantikan. Foto: Dok. Istimewa)

Produk perawatan kulit dan wajah menjadi salah satu tren kecantikan yang terusmeningkat dan berkembang di Indonesia. Berdasarkan hasil riset dari Science ArtCommunication Indonesia, sejak tahun 2018 produk skincare menjadi pasar terbesar darikosmetik dan personal care. Setidaknya, pasar skincare memberikan kontribusi sebesarUS$2.022 juta untuk pasar kosmetik dan US$5.502 juta untuk produk perawatan tubuh.Antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap tren kecantikan inilah yang mendorongbrand kecantikan global Bioaqua hadir untuk mewarnai pasar industri kecantikan di Indonesia sejak tahun 2021, yang kini dikenal dengan nama Bioaqua Indonesia.Very Chandra Tan, Direktur Utama Bioaqua Indonesia mengungkapkan kehadiran Bioaqua diIndonesia bertujuan untuk memberikan produk skincare lokal Indonesia yang dapatdigunakan setiap hari dan aman bagi para wanita Indonesia dengan harga yang efektif danefisien."Produk-produk Bioaqua hadir dengan komitmen untuk membantu wanita Indonesia dalam mengeksplorasi kecantikan mereka, tentunya dengan bahan yang aman dan alami. Sebagai produk dengan kualitas terbaik dan memiliki bahan-bahan yang tidak berbahaya padakulit, produk Bioaqua telah teregistrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," jelas Very.Lebih lanjut, Very mengatakan karena berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan skincare harian dengan kualitas Internasional dan menghadirkan pengalaman berbelanja baru bagi masyarakat, di tanggal 27 Maret yang lalu, Bioaqua Indonesia meresmikan Bioaqua Showroom yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.Marsha Karta Swadharma, Brand Manager Bioaqua Indonesia dalam acara peresmian Bioaquashowroom menuturkan bahwa setelah satu tahun kehadiran di Indonesia dengan melakukan penjualan secara daring melalui beberapa channel media sosial seperti: TikTok Shop@bioaquaofficialstore dan Shopee Mall Bioaqua Official Shop, kini Bioaqua berinovasi dengan mendirikan Bioaqua showroom.Sementara itu, sebagai brand kecantikan yang sedang bertumbuh di pasar industri kecantikan Indonesia, Very berharap agar Bioaqua dapat menjadi perusahaan kosmetik yang berperan dalam mendukung kembali bangkitnya ekonomi di Indonesia dengan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat."Hingga saat ini, Bioaqua telah berhasil membuka lebih dari 100 lapangan pekerjaan baru dan kami harapkan akan terus berkembang kedepannya. Hal ini sebagai langkah strategis kami di tahun 2022, dimana Bioaqua Indonesia berencana untuk menambah 400 varian baru produk kecantikan serta membuka gerai-gerai toko offline lainnya,” tutup Very.