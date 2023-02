Produk Perawatan Rambut Korea Ini Hadir dengan Pop Up Store, Catat Tanggalnya!

(FIR)

Brand perawatan rambut dari Korea Selatan, mise en scène, secara resmi hadir di Tanah Air melalui peluncurannya secara online pada 9 Desember 2022 lalu. Dengan tingginya antusiasme di tanah air dibarengi dengan promo-promo menarik selama 12.12, mise en scène sukses dibanjiri berbagai respons hangat dari beauty enthusiast.Kini produk mise en scène telah hadir lebih dekat lagi dengan peminatnya di seluruh Indonesia melalui peluncuran eksklusif bersama Guardian. Sebagai retailer yang fokus menyediakan berbagai produk kesehatan dan kecantikan, mise en scène berharap kerjasama dengan Guardian ini dapat mencakup seluruh wilayah dan memenuhi kebutuhan perawatan dan kosmetik rambut masyarakat Indonesia.Keahlian Guardian di bidangnya dibuktikan dengan bertahannya Guardian sebagai retailer personal care #1 sejak 1990 dan telah membuka lebih dari 300 gerai tersebar di Tanah Air.“Merupakan suatu kebanggan bagi Guardian Indonesia dapat menjadi partner ekslusif dengan AMOREPACIFIC dalam meluncurkan produk mise en scène, yang merupakan brand perawatan rambut dari perusahaan kecantikan nomor 1 di Korea Selatan. Dengan jaringan Guardian yang sangat luas sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan produk ini .” jelas Naresh Kalani, Direktur Guardian Indonesia, Senin, 30 Januari 2023.Peluncuran mise en scène secara offline bersama Guardian akan diawali dengan hadirnya Pop Up Shop mise en scène di Central Park, Jakarta yang dapat dikunjungi sejak 30 Januari hingga 5 Februari 2023 di Ground Floor, Promenade Area, Central Park, Jakarta. Pada mise en scène Pop Up Shop ini, pelanggan dapat merasakan pengalaman berbelanja produk-produk mise en scène secara langsung.Selain dapat membeli produk, ada juga berbagai promo menarik yang ditawarkan untuk penggemar mise en scène. Pelanggan dapat mengenali tiap produknya lebih dalam melalui konsultasi hair care yang dapat dilakukan pada ‘On the Go Salon’ untuk mengetahui jenis rambut dan menyamakan kebutuhannya dengan produk dari mise en scène.Tak lengkap bicara soal mise en scène tanpa kehadiran brand ambassador Hello Bubble, BLACKPINK. Dengan digandengnya BLACKPINK sebagai Brand Ambassador Hello Bubble sejak tahun 2018, grup ini telah tumbuh cukup lama bersama mise en scène.Terinspirasi dari new image of BLACKPINK, Hello Bubble hadir dengan aksen yang lebih chic, minimalis dan dewasa mengikuti perubahan image yang dibawa oleh girlband kebanggaan Korea Selatan tersebut. Perubahan image ini dapat pelanggan rasakan dan lihat langsung melalui Photo Wall tiap member BLACKPINK yang hadir menghiasi tiap sisi mise en scène Pop Up Shop.Berbagai promo menarik dapat pengunjung ikuti seperti:1. Promo spesial hanya di Pop Up Shop.2. Lucky Draw dengan hadiah signed album “BORNPINK” dan tiket konser BLACKPINK.3. Photo Challenge di photo wall BLACKPINK berhadiah langsung Perfect Serum mini size.“Senang sekali melihat antusiasme masyarakat Indonesia terhadap mise en scène setelah launching online beberapa bulan kemarin. Kami sangat percaya diri dengan menggandeng Guardian sebagai exclusive partner untuk menjangkau pelanggan Indonesia lebih dekat lagi," tutup Kyuho Lee, Director dari AMOREPACIFIC Indonesia.