Clay

Berbahan dasar minyak

Gel

(Pembersih muka yang mengandung busa biasanya cocok untuk orang yang memiliki kulit kombinasi. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Krim

Busa

Micellar

Entah kamu seorang minimalis atau maksimalis dalam merawat kulit , ada satu hal yang tidak dapat dilewatkan oleh semua orang adalah mencuci muka. Meskipun mungkin tidak seperti serum atau pelembap wajah , membersihkan muka bertindak sebagai dasar untuk rutinitas perawatan kulit. Dengan kata lain, itu sangat penting. Pasalnya, ada manfaat untuk setiap jenis pembersih wajah, yang dapat membantu menyelaraskan rutinitas dengan tujuan perawatan kulitmu.Namun, menggunakan pembersih yang terlalu ringan dapat meninggalkan sisa riasan dan kotoran di wajah, yang menyebabkan jerawat dan iritasi. Di sisi lain, menggunakan yang terlalu berat dapat menghilangkan minyak alami kulit, yang juga menyebabkan jerawat dan iritasi.Jadi kamu harus bisa memilih bahan pembersih yang sesuai dengan jenis kulitmu. Karena kulit setiap kulit orang itu berbeda. Berikut beberapa bahan pembersih wajah yang direkomendasikan oleh ahli yang sudah disesuaikan dengan jenis kulit. So, check this out!Melansir dari Real Simple, bahan ini ideal untuk kulit berminyak. Clay memiliki beberapa manfaat perawatan kulit yang cukup bagus. "Clay adalah bahan yang populer karena menyerap sebum dan memiliki sifat antibakteri, antijamur, dan antiinflamasi," ujar Hadley King, MD, dokter kulit bersertifikat di New York City.Namun, bergantung juga pada formulasinya, clay bisa terlalu kering untuk kulit yang sudah kering atau sensitif. Pasalnya, clay bekerja dengan menyerap semua minyak dari wajah.Jika ingin menghapus banyak riasan yang membandel, pembersih berbahan dasar minyak adalah pilihan yang optimal. "Pembersih berbasis minyak dapat membantu menghilangkan riasan berbahan dasar minyak karena bersifat larut," kata Dr. King.Secara umum, minyak pembersih dan susu akan paling cocok untuk jenis kulit kering dan sensitif karena tidak mengandung surfaktan berlebih yang menghilangkan minyak alami kulit.Pembersih gel biasanya berbasis air dan mengandung surfaktan lembut. Sehingga cocok untuk kulit berminyak atau kombinasi yang rawan jerawat. Formulanya cenderung lebih ringan, dingin, dan menyegarkan. Tapi jangan berpikir itu berarti mereka tidak membersihkan secara efektif. Pada kenyataannya, konsistensi yang lebih tipis adalah pilihan untuk menghilangkan pori-pori yang tersumbat."Jika Anda menginginkan manfaat hidrasi dan anti-penuaan, Anda dapat mencari pembersih berbasis gel dengan peptida," tandas Loretta Ciraldo, MD, FAAD, dokter kulit bersertifikat di Miami.Pembersih krim umumnya, baik teksturnya pun lembut. Menurut Dr. King, krim juga biasanya lebih lembut, dengan humektan untuk menghidrasi dan emolien untuk mendukung penghalang kulit dan mencegah pengeringan berlebih. Karena pembersih krim biasanya diresapi dengan semacam hidrator, ini sangat ideal untuk orang dengan normal hingga kulit kering.Bahan ini ideal untuk orang yang memiliki kulit kombinasi. "Mereka lebih cenderung berbasis air tetapi mungkin memiliki jumlah humektan, emolien, dan surfaktan yang bervariasi untuk memberikan efek berbusa itu," ujar Dr. King.Formula ini akan mulai sebagai krim atau gel dan berbusa saat dipompa. Sesuatu yang perlu diingat, bila memiliki kulit sensitif, amati label bahan untuk sodium lauryl sulfate, atau SLS, yang merupakan surfaktan yang dapat mengiritasi beberapa orang.Bahan ini merupakan langkah pertama dari pembersihan ganda jika kamu memakai riasan. Air misel terdiri dari bola kecil molekul minyak pembersih yang tersuspensi dalam air lunak. "Misel tertarik pada kotoran dan minyak, sehingga mereka dapat mengeluarkan kotoran tanpa mengeringkan kulit," imbuh Dr. King.Micelles menempel pada kotoran, minyak dan riasan pada kulit dan melarutkannya sambil meninggalkan hasil akhir yang terhidrasi. Dengan kata lain, dapat digunakan sebagai pembersih wajah, penghapus riasan, dan pelembap sekaligus."Meskipun siapa pun dapat menggunakan air misel, jenis kulit sensitif yang mengalami kesulitan dengan pembersih biasa akan sangat diuntungkan karena bahan ini sangat lembut. Air misel juga tidak mengandung alkohol dan tidak pernah menyengat. Jika kulit kamu sangat sensitif, disarankan untuk mencari yang bebas pewangi," tutup Dr. King.