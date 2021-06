Pro dan Kontra Make Up Organik dan Biasa

Pro make up organik

Kontra make up alami

(Tentunya ada pro dan kontra make up natural atau alami dengan make up biasa. Pilih yang paling sesuai dengan jenis kulitmu ya. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Pro make up biasa

Kontra make up biasa

(TIN)

Selain make up biasa yang mudah ditemui di mana saja, saat ini ada pula make up organik yang mulai digemari banyak orang. Kedua make up ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang menarik untuk dipertimbangkan.Dikutip dari Healthline, perbedaan utama antara make up alami dan biasa adalah pada bahan-bahannya. Umumnya makeup disebut “natural” atau “ organik ” jika mengandung bahan-bahan dari sumber alami.Biasanya yang berbahan natural atau organik ini memiliki sedikit zat yang diubah atau sintetis. Tentunya masih banyak lagi pertimbangan yang perlu kamu ketahui bila ingin mengganti produk make up biasa dengan yang organik. Berikut beberapa hal menarik tentang kedua make up tersebut dilansir dari berbagai sumber.- Mengandung bahan dari alam- Memiliki lebih sedikit bahan sintetis berbahaya- Aman digunakan pada kulit sensitif- Biasanya ramah lingkungan- Umur simpan lebih pendek karena kurangnya pengawet sintetis- Pigmen alami kurang semarak dibandingkan pewarna sintetis- Pilihan warna yang lebih kecil- Biasanya lebih mahal- Umur simpan lebih lama- Lebih cerah karena pigmen sintetis- Pemilihan warna yang lebih beragam- Lebih murah dan tersedia secara luas- Mungkin terkait dengan efek kesehatan yang tidak menguntungkan- Mengandung bahan sintetis yang lebih berpotensi berbahaya- Mungkin saja berisiko reaksi alergi yang lebih tinggi- Bisa menjadi keras pada kulit sensitifDari pro dan kontra yang telah dibagikan, kamu mungkin jadi tahu mana yang paling sesuain dengan kebutuhanmu. Pilihlah dengan bijaksana yang paling cocok dengan jenis kulit kamu ya karena mahal belum tentu cocok untuk jenis kulitmu ya!