Inovasi ERHA Hair Care Center dalam Mengatasi Rambut Rontok dan Kebotakan

(Dr. Anthony Surya Wibawa Darmawan, SpKK. Foto: Dok.Istimewa)

Sebagai leading dermatology brand di Indonesia dan dengan pengalaman lebih dari 23 tahun, ERHA meluncurkan Hair Care Center sebagai solusi klinis untuk permasalahan rambut. Menawarkan berbagai pilihan program dan treatment untuk mengatasi segala jenis permasalahan rambut seperti Hair Grow Activation Therapy, ERHA Hair Care Center berharap untuk dapat menjadi solusi kebotakan nomor satu di Indonesia.Hair Grow Activation Therapy menjadi treatment unggulan dengan lebih ratusan ribu tindakan yang telah berhasil dilakukan dan menjadi solusi unggul untuk pertumbuhan rambut. Perawatan ini terdiri dari dua tahapan, yaitu microneedling dan Red Light Therapy, sehingga lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kebotakan rambut.Dr. Anthony Surya Wibawa Darmawan, SpKK menyampaikan tidak ada yang salah sebetulnya ketika melakukan hair styling, namun yang harus diperhatikan adalah frekuensi dan juga hair caring-nya. Langkah yang sering kali dilewatkan adalah perawatan rambut secara rutin, sehingga akhirnya timbul masalah kerontokan dan penipisan rambut."Apabila permasalahan kerontokan dan penipisan rambut sudah parah, tentunya tidak bisa diatasi dengan penggunaan produk saja, tapi butuh solusi yang lebih advanced sehingga ERHA Hair Care Center bisa menjadi jawaban," ujarnya dalam peresmian ERHA Hair Care Center di ERHA Pondok Indah.Sementara, Alisa Agustine selaku Head of ERHA Hair Care Cente mengaku sangat bangga dapat menghadirkan Hair Care Center by ERHA sebagai wujud nyata dari komitmen ERHA dalam memberikan solusi klinis terdepan untuk kesehatan dan keindahan rambut."Dengan pengalaman dan kredibilitas yang tinggi, kami berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan. Kami menyediakan pusat perawatan rambut terbaik, khususnya dalam mengatasi permasalahan kebotakan dan kerontokan serta kami mengajak semua pelanggan diseluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari pengalaman perawatan rambut yang tak tertandingi. Hair Care Center by ERHA berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menjadi solusi rambut nomor 1 untuk masyarakat Indonesia," tutup Alisa.