Pink University Class 2023, Ajak Beauty Enthusiast Belajar Kecantikan dan Perawatan Diri

(Para beauty expert di Pink University 2023. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Bertepatan dengan liburan sekolah, Sociolla mengajak para beauty enthusiast dari usia13 tahun hingga dewasa untuk berpartisipasi pada Sociolla Pink University 2023. Program ini merupakan kampanye tahunan Sociolla yang sudah berlangsung sejak 2019.Tahun ini, kembali hadir pada 24 Juni hingga 23 Juli 2023 dalam rangka mengajak pengikutnya akrab disapa Bella untuk menjadi smart dan mindful shopper dengan mengetahui dan mengenal kebutuhan mereka.Adapun 4 tema kelas yang dapat diikuti yaitu: Makeupgraphy bersama Ryan Ogilvy, Skinology bersama dr. Abellina, Bodylosophy dengan dr. Kamilah Jaidi, dan Hairstory bersama Rey Nathanael.Chrisanti Indiana - Co-founder & CMO Social Bella Indonesia mengatakan Sociolla selalu berusaha mengajak konsumen untuk menjadi smart dan mindful shopper dengan membeli produk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya."Selain itu kami tidak hanya ingin menyediakan produk yang dibutuhkan, tetapi juga ingin memberikan edukasi tentang pentingnya mengenali dan mengetahui kebutuhan kecantikan dan perawatan diri. Oleh karena itu, kami berharap hadirnya Sociolla Pink University 2023 dapat menjadi sebuah platform bagi para pencinta kecantikan Indonesia mendapat ilmu dari beauty expert yang profesional dan sudah memiliki pengalaman dibidangnya," ujarnya.Jika sebelumnya Sociolla Pink University diadakan sepenuhnya secara virtual karena pandemi, Chrisanti menjelaskan tahun ini para peserta juga berkesempatan untuk mengikuti berbagai kelas dan bertemu secara langsung di beberapa toko offline Sociolla yang tersebar di Jakarta dan Bali."Para bella dapat meluangkan waktu liburnya untuk mengikuti kegiatan yang bermanfaat sekaligus menambah pengetahuan mengenai kecantikan dan perawatan diri. Tidak hanya itu, pada tahun ini juga Sociolla menghadirkan 19 topik kelas kecantikan dan perawatan diri yang bekerjasama dengan berbagai brand multinasional serta lokal ternama seperti Sukin, Carasun, COSRX, Ariul, Rojukiss dan masih banyak lagi," jelasnya.Ryan Ogilvy, Makeup Artist sekaligus Beauty Expert mengaku saat masih belajar make up, ia senang mengikuti beberapa kelas gratis yang pembicaranya menarik dan profesional dibidangnya."Pengalaman yang mereka punya selama bertahun-tahun, bisa aku dengar dan dapatkan hanya dalam 1-2 jam. Terus, biasanya gak hanya itu saja pasti setiap habis kelas banyak banget dapat produk menarik. Makanya, yuk daftar Sociolla Pink University Class of 2023, yang pasti akan menjadi pengalaman luar biasa untuk para pecinta kecantikan. So, see you there Bellas!" pungkas Ryan.