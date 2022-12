Musim Hujan Tetap On Fleek dengan 8 Tips Make Up Tahan Lama

1. Gunakan moisturizer

2. Pilih produk waterproof

3. Make up ringan

(Aplikasikan produk make up berbahan dasar bedak pada wajah. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

4. Jangan gunakan liquid make up

5. Hindari concealer yang cakey

6. Pilih warna terang

7. Gunakan lip matte

8. Gunakan setting spray

(TIN)

Memasuki musim penghujan di akhir tahun, membuat kamu harus berurusan dengan pergantian gaya make up. Selama musim hujan, ada tantangan kebasahan dan kelembapan. Penting untuk mengetahui cara memakai riasan tahan lama dan produk mana yang tahan terhadap kondisi cuaca apa pun.Menggunakan produk perawatan kulit berbahan dasar air dan memilih riasan minimal dapat membantu mengatasi kekhawatiranmu selama musim hujan. Kami berikan beberapa tips mudah untuk merias wajah dengan benar di musim hujan Sebagian besar wanita merasa bahwa pelembap tidak diperlukan selama musim hujan. Padahal kulit kamu juga bisa kering di musim seperti ini. Oleh karena itu, aplikasikan pelembap agar kulit tetap sehat dan terhidrasi. Mulailah merias wajah dengan pelembap atau primer. Ini akan memberikan dasar yang baik untuk riasanmu.Meskipun musim hujan bisa menjadi romantis dan menyenangkan, hujan juga bisa menjadi bencana jika kamu berencana untuk pergi keluar. Untuk riasan di musim hujan, gunakan produk riasan waterproof. Bahkan jika kamu basah dengan ini, make up kamu tidak akan rusak.Selama musim hujan, yang terbaik adalah memakai riasan yang ringan namun terlihat bagus. Semakin banyak lapisan riasan yang digunakan, semakin sedikit riasan yang dapat ditahan saat pori-pori saat mulai berkeringat. Riasan ringan akan memberi ruang pori-pori kamu untuk bernapas dan membuat riasan cenderung tidak berantakan.Di musim hujan, aplikasikan produk make up berbahan dasar bedak pada wajah, tetapi pilihlah eyeshadow berbahan dasar krim untuk mata. Gunakan pen liner berbasis krim untuk mengaplikasikan eyeliner tahan lama.Tidak semua orang diberkati dengan kulit mulus, dan bagi sebagian orang harus memiliki concealer. Namun, concealer bisa membuat riasan terlihat tebal dan cakey, terutama di bawah cahaya terang. Itu juga cenderung melelehkan kulit dan menyedihkan, seperti cat yang mengelupas di bawah cuaca lembap.Untuk musim hujan, pilih riasan mata dengan warna pastel. Pilih warna-warna terang seperti merah muda, krem, dan coklat pastel untuk hasil akhir yang ceria dan cerah.Di musim hujan, pilihlah pensil bibir atau lipstik matte daripada lipgloss atau lipstik berwarna krem. Ini akan memberimu efek tahan lama dan riasan tidak akan rusak meskipun basah. Untuk musim hujan, kamu bisa menggunakan pensil bibir berwarna merah muda atau coklat lembut.Gunakan setting spray pada wajah untuk memastikan make up tetap di tempatnya. Semprotkan dengan gerakan ke bawah, tiga kali di setiap sisi dan di tengah setelah selesai merias.