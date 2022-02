Tips Make Up Natural untuk Wajah Berminyak

1. Hindari foundation krim

2. Gunakan bedak dengan coverage optimal

3. Pakai contour pallet jenis bubuk

(Langkah terakhir untuk membuat make up bertahan lama adalah jangan lupa untuk menggunakan setting spray. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Gunakan eyeshadow warna natural

5. Bingkai bibir dengan lip liner

6. Jangan lupa setting spray

(yyy)

Pemilik kulit berminyak sering kali memiliki masalah saat merias wajah. Mulai dari complexion yang sulit merata, riasan yang mudah luntur, hingga wajah yang tampak greasy (berminyak). Salah satu penyebabnya tentu karena produksi minyak di pori-pori berlebihan sehingga memengaruhi hasil make up yang melekat di wajah.Lantas, bagaimana supaya kamu dengan tipe kulit berminyak tetap bisa tampil natural dan hasil make up bisa bertahan sepanjang hari?Melansir dari L’Oréal Paris, ternyata kuncinya adalah mengaplikasikan make up yang benar dengan cara dan produk yang tepat seperti berikut ini!Perlu diingat, untuk kamu dengan tipe kulit berminyak sebaiknya memilih foundation dalam bentuk cair (liquid). Pasalnya, foundation cair dapat membuat wajah berminyak bebas kilap bahkan di cuaca panas atau lembap sekali pun.L’Oréal Paris Infallible 24H Stay Fresh Foundation memiliki formula dengan keunggulan no dry-out yang menghidrasi hingga 10 jam, sekaligus no mask-effect sehingga make up terlihat natural dan tidak cakey. Pilihlah shade yang paling mendekati warna kulit alami, lalu baurkan dengan spons atau kuas.L’Oréal Paris Infallible 24H Mattifying Powder bisa membuat complexion tampak matte sekaligus mengontrol minyak berlebih. Bedak ini mampu memberi coverage optimal dan mampu melekat dengan sempurna di kuilt selama 24 jam. Dengan kandungan SPF 30 PA++, kamu juga tak perlu kuatir dengan sinar matahari!Pulaskan L’Oréal Paris Infallible Pro-Contour Pallete shade warna terang pada tulang pipi, tulang hidung, dahi, dan tulang alis. Setelah itu, aplikasikan shade warna gelap sebagai contour di bagian-bagian yang ingin disamarkan. Sebaiknya bubuhkan tipis-tipis dahulu lalu baurkan sampai merata supaya hasilnya lebih natural dan tidak kelihatan patchy.Eyeshadow L'Oreal Paris Mono Shadow warna natural seperti Little Beige Dress, Cafe Au Lait, Meet Me in Paris, atau Pain An Chocolate, di kelopak dan bagian atas mata.Selanjutnya, pulaskan L’Oréal Paris Infallible Le Rouge yang memiliki formula revolusioner sehingga meski dipakai all day long, warnanya tetap jelas dan terang.Setting Spray berfungsi agar make up tetap terlihat fresh, tidak pudar, dan tidak lumer walau sudah kamu pulas berjam-jam sebelumnya. Teksturnya ringan dan formulanya oil-free sehingga aman untuk kulit berminyak. Tutup mata, lalu semprotkan 4 sampai 6 kali dengan gerakan T dan X. Ingat, jangan langsung disentuh ya!