Akhirnya Rilis Brand Kecantikan, Ariana Grande Umumkan Lewat Instagram

(Fans penyanyi cantik Ariana Grande bahkan sudah tak sabar menunggunya. Salah satunya yang berucap, "Okay so less than ten days," ujar Gabryvitale. Sudah tak sabar menunggunya? Video: Dok. Instagram r.e.m.beauty/@r.e.m.beauty)

(TIN)

Proyek ini bekerja sama dengan Forma Brands, yang diciptakan oleh merek kecantikan Morphe. Sementara tanggal rilis yang tepat belum diumumkan, Ariana baru-baru ini memposting foto dirinya memegang pistol lipstik raksasa, dengan judul yang hanya menyatakan: "November". Begitu yang berhasil dilansir dari The Sun.Benar saja, akhirnya tepat bulan November 2021 ini, Ariana Grande , artis cantik multitalenta mengumumkan peluncuran brand kecantikan miliknya dengan nama R.E.M Beauty. R.E.M sendiri singkatan dari Rapid Eye Movement" yang diambil dari lagu Ariana di album Sweetener.Sebelum rilis, Ariana sempat mengunggah foto di akun Instagramnya. Pada foto itu tertulis yang mengisyaratkan bahwa produk kecantikannya akan launching bulan November. Tak lupa ia sematkan akun Instagram resmi brand-nya.Tentunya unggahan penyanyi 28 tahun ini menjadi jawaban bagi penggemar yang sudah menantikan kapan R.E.M Beauty akan keluar. Dan kini mereka sudah bisa menikmati produk kecantikan idolanya."Saya mulai diam-diam mengerjakan ini dua tahun lalu saat tur dan saya sangat bersemangat untuk akhirnya memberi tahu kamu sedikit tentang itu. Dan itu menjadi milik kamu musim gugur ini," ujar Ariana saat wawancara dengan majalah Allure.Produk pertama R.E.M Beauty akan berfokus pada riasan mata dengan debut 'Chapter' yang disebut 'Ultraviolet'.Ariana membeberkan produk-produk R.E.M Beauty yang akan dirilis berupa eye shadow cair berwarna matte, pena eyeliner, glitter eyeshadows, maskara, lipstik, dan lip gloss."Mata adalah mimpi, emosi kita, segalanya tentang kita. Mereka dapat bercerita dan sumber komunikasi. Kamu juga tidak akan pernah memiliki cukup riasan, sama seperti kamu tidak akan pernah memiliki cukup musik," papar Ariana.Oke, kalau begitu, kita tunggu gebrakan produk kecantikan lainnya dari pelantun lagu "God is a Woman ini," ya. Go Ariana!