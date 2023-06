5 Trik Cerdas Menyembunyikan 'Double Chin', Nomor 4 Paling Mudah!

Berpakaian 'cerdas'

Ubah gaya rambut

Tonjolan pipi

Warna bibir

Tentukan garis rahang

Memiliki dagu ganda dapat memengaruhi kepercayaan diri seseorang, utamanya perempuan. Memang, untuk sebagian wanita mungkin menganggap hal tersebut tidak begitu penting. Namun, dagu ganda bisa merusak penampilan kala sedang melakukan swafoto, lho!Terlebih bagi perempuan yang ingin terlihat cantik paripurna saat berfoto. Pasti sebisa mungkin, mereka akan berusaha menyembunyikannya.Sebenarnya, menghilangkan double chin bisa mahal karena membutuhkan operasi. Tapi riasan dan penampilan bisa menawarkan alternatif yang lebih aman dan lebih murah. Meski hanya solusi sementara, faktanya make up bisa membantumu mendapatkan tampilan glamor sempurna yang dapat meningkatkan rasa percaya diri.Kali ini, mengutip dari laman Style Craze, yuk kita bahas beberapa cara sederhana, mudah, dan kreatif menggunakan make up untuk menyembunyikan double chin. Check this out!Mungkin kamu bertanya-tanya apa hubungan pakaian dengan penentuan seperti dagu. Namun faktanya, apa yang kamu kenakan bisa membuat banyak perbedaan. Dalam hal ini, pilihlah pakaian yang tidak menarik perhatian ke dagu gandamu. Biarkan orang memperhatikan garis leher, tulang selangka, atau bahkan tenggorokanmu.Caranya, dengan mengenakan atasan scoop neck. Model ini memberikan pandangan lebar ke tenggorokan dan tulang selangka. Plus, dipadukan dengan celana formal akan membuatmu terliha tmakin kece.Buatlah tatanan rambut yang tidak jatuh di leher atau lebih tepatnya double chin. Volume rambut yang menggantung di leher menonjolkan visibilitas dagu ganda. Salah satu gaya rambut yang disarankan adalah high ponytail. Atau lebih baik lagi, pilihlah potongan bob. Kamu tidak perlu memikirkan gaya rambut baru yang rumit setiap pagi. Salah satu gaya rambut yang sangat dilarang adalah rambut yang diakhiri dengan ikal di bawah dagu.Gunakan riasan sedemikian rupa sehingga menonjolkan pipi dan mata. Untuk mata, kamu bisa menggunakan pelindung mata yang halus. Sementara, pada pipi gunakan perona dengan teknik ke atas untuk mempertegas area tersebut secara mencolok.Cobalah berbagai metode highlighting, bayangan, dan penyembunyian dengan bronzer, penyamar noda, highlighters, dan alas bedak untuk menyembunyikan beberapa fitur sekaligus mempercantik fitur lainnya. Dengan pipi dan mata yang menarik perhatian, akan lebih mudah untuk mengalihkan fokus dari dagu berlipat.Riasan ini dapat membuat perbedaan besar dalam penampilanmu. Tapi di sini, yang penting adalah warna bibir yang dipoleskan. Untuk menyembunyikan dagu ganda, gunakan warna bibir yang berani seperti merah tua atau coklat tua. Pun bisa menggunakan lip gloss yang mengkilap. Warna ini akan menarik perhatian ke wajah, bukan ke bagian bawah wajah.Sama seperti menyempurnakan fitur wajah seperti pipi, mata, dan bibir, trik pintar lainnya adalah mencoba dan memperjelas garis rahang. Bagaimana? Gunakan bronzer. Sikat melintasi garis rahang. Jika kamu berkulit kekuning-kuningan atau gelap, pilihlah bronzer warna emas. Jika berkulit cerah, pilihlah bronzer berwarna mawar. Dengan begitu, akan mengalihkan perhatian dari dagu ganda.Jadi, bye-bye dagu ganda! Tapi ingat, masalah double chin muncul saat lemak menumpuk di leher. Hal ini karena tidak ada aktivitas fisik yang terjadi di area tersebut. Trik di atas hanya untuk menyembunyikan dagu ganda. Untuk solusi jangka panjang, kamu bisa berlatih yoga atau berkonsultasi dengan dokter.