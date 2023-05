Tips Make Up saat Cuaca Panas, Nomor 3 Jangan Dilewatkan Ya!

(Fio Noviany saat ditemui dalam acara #MaybellineSingtoShineFestival di

Saat ini beberapa wilayah di Indonesia tengah mengalami cuaca ekstrem, sehingga suhu udara pun menjadi sangat panas. Kadang udara pun menjadi lembap hingga menyebabkan kulit jadi mudah berkeringat.Ketika cuaca sedang panas dan lembap, rasanya memang ingin tidak merias wajah sama sekali dan cukup menggunakan produk-produk skincare saja.Namun, kadang ada beberapa kondisi yang 'memintamu' untuk tetap merias wajah. Misalnya, saat harus ke kantor atau meeting bisnis yang dilakukan secara tatap muka.Nah, untuk menyiasatinya, Fio Noviany, Senior Product Manager, Maybelline New York memberikan beberapa tips make up khususnya saat cuaca panas, di antaranya:1. Pakai produk yang mengandung SPF untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari.2. Aplikasikan produk make up setipis mungkin. Karena cuaca panas tentu kita tidak ingin terlihat seperti memakai topeng karena make up yang terlalu tebal. Fio menyarankan untuk memakai Maybelline Fit Me Fresh Tint yang sudah ada SPF, serum dan make up-nya. "Jadi cuma pakai satu layer aja sudah cukup," tutur Fio.3. Supaya wajah terlihat fresh, jangan lupa pakai lipstik, alis dan maskara.4. Terakhir, sebaiknya pilih kandungan produk make up yang long lasting jadi sekali dipakai enggak perlu di re-apply kembali.Lebih lanjut, Fio menjelaskan Maybelline Fit Me Fresh Tint memiliki formula yang berbeda dari foundation biasanya. "Kalau di dunia kosmetik disebut sebagai skin tint karena dari segi tekstur lebih cair, dan kalau dari coverage lebih terlihat natural. Kelebihan skin tint itu ada SPF 50 PA+++ di mana ini adalah SPF tertinggi di produk make up," jelasnya.Selain itu, Fit Me ini juga mengandung skincare ingredient yaitu serum vitamin C. "Jadi produk ini 3 in 1. Selain kasih coverage juga ada serumnya. Skin tint ini cocok digunakan untuk remaja yang belum terlalu ingin terlihat bold dalam ber-make up," tutup Fio.