Misi Keberlanjutan Lingkungan, Dew It Hadirkan Deodoran yang Dapat Diisi Ulang

(Valerie Thomas sebagai Brand Ambassador dari produk Dew It Brightening Deodorant. Foto: Dok. Dew It)

(Lini Produk Hygiene Dew It. Foto: Dok. Dew It)

(yyy)

Setelah menghadirkan dua produk terdahulunya dari lini produk kebersihan yaitu sabun mandi dan scrub, Dew It kini menghadirkan Dew It On The Go-Brightening Deodorant dengan konsep isi ulang dan kandungan yang lebih natural tanpa aluminum, alkohol dan baking soda."Kami secara spesifik memilih deodoran sebagai produk ketiga hygiene line untukmeningkatkan rasa percaya diri pengguna Dew It yang aktif dan juga mengatasi permasalahan yang timbul akibat bakteri berlebih. Untuk mempermudah para pengguna dan mengurangi limbah industri kecantikan, Dew It menjadi brand lokal pertama yang mengusung konsep refillable atau dapat diisi ulang. Jadi, packaging yang dibeli pertama kali dapat dipakai secara terus menerus," ungkap Rachel Lakhiani, Founder dan CEO Dew It.Dilengkapi dengan sensasi dingin saat penggunaan, deodoran ini memiliki kandungan yang bermanfaat seperti Willow Bark, Vitamin C, dan Bisabolol yang berfungsi mengecilkan pori-pori, anti iritasi, anti-aging, serta mengembalikan perubahan warna yang terjadi di daerah ketiak.Rachel menjelaskan selain tidak menggunakan antiperspirant agar proses detoksifikasibadan dapat terjadi secara maksimal, deodoran ini juga bebas dari bahan kimia lain seperti alkohol, aluminum, dan paraben. Deodoran berbahan dasar vegan ini sudah melalui uji dermatologi serta mudah dibawa kemana pun."Kami percaya pada proses detoksifikasi tubuh dan penting bagi seseorang untuk berkeringat. Oleh karena itu, Dew It Brightening Deodorant memiliki kandungan yang lebih natural dan tidak menggunakan antiperspirant yang menutup pori dan mencegah proses alami tubuh untuk melepas toksin. Walau lebih natural, deodorant kami terbukti mencegah aroma tak sedap serta pertumbuhan bakteri di area underarm," jelasnya.Lebih lanjut, Rachel menyarankan salah satu tips untuk mendapatkan hasil detoksifikasi yang maksimal di awal pergantian deodoran adalah dengan menggunakan produk selama tujuh hari berturut-turut walau dirasa kemampuan anti odornya belum maksimal."Teruskan secara konsisten dan efficacy anti odor serta brightening akan meningkat," tambah Rachel.Produk ini akan tersedia secara eksklusif di Tokopedia mulai 25 Juli 2022 - 25 Agustus 2022. Sementara, produk refill dari Dew It-Brightening Deodorant akan mulai tersedia di bulan September 2022.