Anime Lovers, Ini Kolaborasi Produk Kosmetik Spesial SPY x FAMILY dan Merek Kecantikan Lokal

(Budi Thomas dan Lianna Lie saat konferensi pers di Sociolla Store Lippo Mall Puri. (Foto: Dok. Yuni)

Bagi para generasi milenial, khususnya penggemar animasi Jepang mungkin sudah tidak asing lagi dengan serial SPY x FAMILY yang merupakan serial manga Jepang karya Tatsuya Endo.Saat ini, serial yang bercerita tentang kehidupan keluarga mata-mata itu kerap menduduki posisi top #10 tayangan terpopuler di Netflix sejak peluncuran episode pertamanya. Hal ini membuktikan bahwa anime memiliki tempat khusus di hati para penggemarnya. Bahkan, Indonesia menduduki nomor 2 terbanyak di dunia yang menjadi fandom (fans kingdom) budaya populer Jepang, menurut Survei Japan Foundation.Melihat animo masyarakat yang begitu menyukai Anime, merek kecantikan lokal Jacquelle pun mengumumkan kolaborasinya dengan serial SPY x FAMILY pada 17 Desember 2022."Jacquelle adalah merek kecantikan Indonesia pertama yang berkolaborasi dengan Disney, dan dengan bangga kami umumkan bahwa akhir tahun ini Jacquelle akan menjadi merek kecantikan yang pertama dan saat ini, satu-satunya di dunia yang berkolaborasi dengan SPY X FAMILY," tutur Budi Thomas, co-founder Jacquelle dalam acara peluncuran di Sociolla Store, Lippo Mall Puri, Sabtu (17/12).Dalam kolaborasi ini, Jacquelle merilis dua shade eyeshadow, tiga shade lip tint, dan satu facial wash. Selain packaging-nya yang menggemaskan, setiap Jacquelle Tinted Lip Cloud dari kolaborasi ini akan disertai dengan gantungan edisi terbatas dari SPY X FAMILY.Lianna Lie, co-founder Jacquelle menjelaskan waktu berkolaborasi dengan SPY x FAMILY timnya langsung mencari tahu tentang pencinta anime itu seperti apa. Ternyata pemakai make up terbanyak itu para anime lovers, karena mereka senang Cosplay dan menggunakan make up yang gak sedikit."Itulah yang membuat kami mengeluarkan series make up yang menyesuaikan kebutuhan para Cosplayer. Pertama adalah eyeshadow karena untuk ini item sangat penting untuk bermake-up, lalu lipstik karena hampir semua orang butuh lipstik. Ketiga, adalah facial wash yang berguna untuk menjaga kesehatan kulit sebelum atau sesudah bermake-up," jelasnya.Sementara, untuk warna-warna yang dipakai Liana memilih warna-warna natural. Karena makin kesini trennya itu no make up look tapi sebenarnya pakai make up. "Jadi, kami memilih warna yang bisa membuat orang terlihat cantik alami padahal mereka pakai make up karena hastag no dempul itu akan jadi tren di tahun 2023," tutup Lianna.