Selain Kesehatan Tubuh, Berikut 4 Manfaat Melon untuk Kecantikan Kulit

(Kandungan vitamin dan kolagen dalam buah melon bisa mempercantik kulit kamu. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

Manfaat melon untuk kecantikan dan kesehatan kulit:

1. Menghidrasi dan meremajakan kulit

2. Regenerasi kulit

3. Manfaat antipenuaan

4. Pengobatan eksem

(TIN)

Musim panas dan buah-buahan kaya air yang subur hampir berjalan seiring! Alam memberi kita buah-buahan yang menghidrasi untuk menyeimbangkan panasnya musim panas.Dan melon adalah salah satu buah yang banyak ditemukan dan dinikmati di musim panas. Melon menjadi lebih beraroma setelah matang sepenuhnya, cocok untuk dimakan langsung atau ditambahkan ke dalam smoothie dan salad.Namun begitu, ada lebih banyak manfaat melon dari sekadar sifat menghidrasi yang kaya nutrisi. Buah ini memiliki bentuk bulat atau lonjong, tekstur lembut dan berair dengan aroma musky yang manis bila buah tersebut benar-benar matang.Selain untuk kesehatan, ternyata melon juga baik untuk kecantikan . Menukil dari laman Style Craze, berikut manfaat melon untuk kesehatan Sama seperti tubuh, buah yang berair juga 'emas' untuk kulit kita. Itu membuat kulit kita terhidrasi dan bahagia. Melon mengandung Vitamin K dan E yang memainkan peran utama dalam menjaga kulit agar sehat dan bercahaya.Kandungan air yang tinggi menghidrasi kulit dari dalam. Melon juga merupakan sumber vitamin B, kolin, dan betaine yang baik yang menjaga kulit tetap segar.Melon bisa menjadikan kulit terlihat tampil muda dan segar setiap saat. Tingginya kandungan Vitamin A dan C dalam buah melon membuatnya bermanfaat bagi kulit. Vitamin A mendorong regenerasi kulit sementara vitamin C terlibat dalam pembentukan kolagen, jaringan ikat yang memberi cahaya awet muda pada kulit.Cobalah salad melon dan dapatkan kembali kulit yang tampak muda. Melon memiliki asam folat yang melimpah yang memfasilitasi regenerasi sel, sehingga membuat kulit sehat.Ini sangat bermanfaat bagi wanita hamil. Vitamin C, di sisi lain, mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Dengan cara ini, melon mencegah keriput, menjaga elastisitas kulit dan memfasilitasi sintesis kolagen, sehingga memberikan manfaat anti-penuaan.Jus melon juga merupakan losion yang efektif untuk mengobati eksem dan menghilangkan bintik-bintik. Ini juga dapat digunakan sebagai pertolongan pertama untuk luka bakar dan lecet.