Tak Hanya Segar, Semangka Juga Bisa Membuat Kulit Lebih Sehat dan Berkilau

(Kandungan Vitamin A semangka bertindak sebagai antioksidan kuat yang membantu kulit cepat pulih dari stres sehari-hari. Foto: Ilustrasi. Dok. Pexels.com)

Biji semangka dapat mengurangi inflamasi

(Biji semangka mengandung ceramide yang mengunci kelembapan ke dalam sel kulit untuk penampilan yang lebih muda dan lembap. Foto: Ilustrasi. Dok. Pexels.com)

(yyy)

Saat ini ada berbagai macam produk kecantikan yang menawarkan kemampuan untuk membuat kulit menjadi lebih cerah, bercahaya, dan sehat. Akan tetapi, itu semua tidak akan berhasil tanpa asupan makanan yang sehat dan bernutrisi. Salah satu makanan yang ternyata memiliki banyak manfaat untuk kulitmu adalah semangka.Menurut Mindbodygreen, para ahli kecantikan menyukai semangka karena memiliki berbagai manfaat untuk kecantikan. Salah satunya adalah menjaga kulit agar tetap elastis dan kenyal. Karena, satu potong semangka mengandung 92 persen air yang menjadikannya sumber hidrasi yang kuat. Dan, 8 persen lainnya dari buah ini juga sangat ampuh untuk kesehatan kulit Semangka mengandung antioksidan seperti Vitamin A dan Vitamin C. "Kulit kita sebenarnya membutuhkan vitamin C untuk mensintesis kolagen," catat Whitney Bowe, MD. Untuk memanfaatkan sepenuhnya suplemen kolagen yang kamu konsumsi, kamu perlu mengonsumsi vitamin C dalam jumlah yang cukup.Kandungan Vitamin A semangka bertindak sebagai antioksidan kuat yang membantu kulit cepat pulih dari stres sehari-hari sekaligus melindunginya dari polutan di kemudian hari. "Retinoid, retinol, itu merupakan turunan vitamin A yang membantu pergantian sel kulit, jadi itu sangat sehat untuk kulit," kata Dr Bowe.Tidak hanya buahnya, bahkan biji semangka dapat membantu meningkatkan penampilan kulit. Insider melaporkan bahwa biji semangka memacu produksi kolagen sekaligus mengurangi peradangan. Kolagen bertanggung jawab untuk menjaga kulit tampak sehat dan kenyal.Juga, biji semangka mengandung ceramide yang mengunci kelembapan ke dalam sel kulit untuk penampilan yang lebih muda dan lembap. Dermatologis Harold Lancer mengatakan biji semangka mengandung protein seperti biji lainnya. Mereka juga memiliki asam lemak, asam linoleat, asam oleat yang menghidrasi, dan berbagai ceramide.Ekstrak semangka dapat menenangkan bintik-bintik merah, mengurangi jerawat bahkan menenangkan kondisi terkait peradangan seperti eksim atau psoriasis. "Entah itu kamu memiliki kulit berminyak, rawan jerawat, sensitif, menggunakan produk berkualitas tinggi yang mengandung semangka secara universal, secara keseluruhan, dapat memberikan manfaat positif," tutup Dr Lancer.