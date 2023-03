(Pertunjukan musik di acara Sociolla 8 Anniversary di Mall Kota Kasablanka. Foto: Dok. Istimewa)

When Beauty Meets Music

(yyy)

Omni-retailer kecantikan, Sociolla tahun ini merayakan hari jadinya yang ke-8. Bertepatan dengan itu, Chrisanti Indiana, Co-Founder dan CMO Social Bella mengungkapkan bahwa tren kecantikan selalu berubah setiap tahunnya. Namun, sejak 8 tahun terakhir hingga saat ini, ketertarikan akan produk skincare masih menduduki peringkat nomor satu di hati para beauty enthusiast."Seperti kita tahu tren kecantikan itu selalu berubah. Kalau dilihat delapan tahun ke belakang, tiap tahun pasti berubah. Tapi yang bisa kita share disini, skincare itu memang yang paling banyak dicari beauty enthusiast. Ga cuma satu kategori tapi banyak. Misalnya, seiring dengan munculnya tren self-care tiba-tiba banyak sekali produk serum yang juga ikut bermunculan," tutur Chrisanti dalam acara konferensi press 'Sociolla 8 Anniversary: When Beauty Meets Music', di Mall Kota Kasablanka, Selasa (28/3).Menurut Chrisanti, adanya pandemi pun tren kecantikan ikut berubah. Di mana orang-orang mulai peduli dengan self-care dan ujung kepala hingga kaki dan make up bukan lagi yang utama."Setelah pandemi trennya pun berubah lagi karena orang-orang sudah mulai keluar dan kembali menghadiri acara-acara. Jadi mereka ingin menghibur diri dan bermain dengan banyak warna. Jadi kita melihat post pandemi, make up itu kembali naik dan banyak produk-produk baru yang dicari karena mungkin selama pandemi produknya habis atau expired yang ternyata produk-produk baru inovasinya lebih canggih lagi. Misalnya, produk mak up yang hybrid dengan skincare," jelasnya.Menandai babak baru persahabatan yang lebih kuat dengan para beauty enthusiast di Indonesia dan Vietnam, Sociolla membawa tema besar "Where Beauty Meets Music," di perayaan hari yang ke-8 dengan tujuan mengajak para beauty enthusiast menikmati kebebasan dalam mendapatkan perawatan diri terbaik melalui beauty dan music.Sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahunnya, Sociolla mengadakan acara kecantikan spektakuler dan meriah dari 28 Maret hingga 2 April di Atrium Utama Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Sociolla juga mengadakan perayaan serupa di Vietnam dari tanggal 22 hingga 26 Maret di salah satu pusat perbelanjaan terpopuler di Kota Ho Chi Minh, Van Hanh Mall, di mana Sociolla juga memamerkan produk-produk Indonesia yang populer seperti Avoskin Beauty, Carasun, dan ESQA Cosmetics."Perayaan hari ini bukanlah tentang memperingati hari jadi kami, tetapi merupakan bentuk persahabatan yang indah dan langgeng kami dengan para beauty enthusiasts di Indonesia dan Vietnam selama delapan tahun terakhir. Kami berharap jutaan pelanggan dan beautyenthusiast dapat menikmati serangkaian acara spesial yang telah kami persiapkan danmenemukan ragam produk kecantikan berkualitas yang sedang trend di acara ini," tutup Chrisanti.