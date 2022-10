Awas Kedaluwarsa! 5 Tanda Produk Make Up Harus Segera Dibuang

1. Riasan wajah

(Eyeliner pensil bisa menjadi pilihan yang lebih higienis, karena merautnya setiap minggu atau lebih, meminimalkan paparan berulang. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

2. Riasan mata

3. Pemulas bibir

4. Cat kuku

5. Wewangian

(TIN)

Layaknya makanan, minuman, atau produk rumah tangga lainnya, perlengkapan rias juga memiliki tanggal batas penggunaan. Ya, make up dan perawatan kulit lainnya mempunyai tanggal kedaluwarsa, di mana habis atau tidak make up kamu, bila sudah habis waktunya, harus segera dibuang.Tak hanya masalah kedaluwarsa, bahan yang digunakan untuk produk kecantikan juga harus diperhatikan. Apalagi, Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) belum lama ini merilis daftar kosmetik berbahaya. Terdapat 16 kosmetik yang masih menggunakan Bahan Kimia Obat (BKO) yang tentunya berisiko untuk kesehatan.Salah satunya adalah blush on dan cat kuku dari Madame Gie, brand kosmetik yang dimiliki Gisella Anastasia . Namun melalui unggahan Instagramnya, brand Madame Gie menyatakan permintaan maafnya kepada publik.Dan meskipun hanya nomor batch tertentu saja, bukan seluruhnya, brand lokal tersebut telah mengambil langkah sesuai arahan BPOM untuk bisa menghadirkan produk yang lebih aman untuk konsumen.Nah, cara paling mudah untuk menemukan informasi kedaluwarsa adalah dengan melihat kemasan yang secara resmi disebut label Periode-Setelah-Pembukaan, atau PAO.Namun, bila tidak bisa menemukan labelnya, ada beberapa pedoman umum untuk rentang hidup riasan . Periode waktunya bervariasi, mulai dari lipstik hingga alas bedak. Berikut adalah kursus kilat cepat untuk mengetahui kapan kedaluwarsa make up andalan kamu.Dalam tata rias, biasanya kita memiliki lapisan dasar yang disebut foundation. Foundation dapat bertahan dari 6 hingga 18 bulan, biasanya condong ke berkisar 12 bulan. Terkadang, ada juga foundation yang memiliki masa simpan 24 bulan."Namun, bila melihat formula mulai diterapkan dengan cara yang tidak biasa menggumpal atau mengering, sebaiknya buang," ujar dokter kulit bersertifikat dan pencipta YouTube Andrea Suarez, M.D., FAAD, kepada Mindbodygreen.Sementara itu concealer umumnya bertahan 6 sampai 12 bulan. Concealer rusak jika mulai teroksidasi dan berubah menjadi oranye saat aplikasi. Sama halnya dengan alas bedak, pastikan untuk membuang concealer jika ada sesuatu yang mulai berbau atau hilang secara umum.Untuk bedak tabur, biasanya bertahan 12-18 bulan setelah dibuka. Ingatlah untuk mencuci sikat bedak seminggu sekali karena bakteri dapat menumpuk dan menyebar ke bedak.Sedangkan blush on dan bronzer bisa bertahan 12-24 bulan. Namun, dengan hadirnya produk kulit cair, perlu diingat, krim perona pipi dan bronzer kemungkinan akan memiliki umur simpan yang lebih pendek, sekitar 12 hingga 18 bulan.Riasan mata lebih mungkin untuk mengambil bakteri, mengingat kedekatannya dengan selaput lendir dengan setiap aplikasi. Maskara, misalnya, bisa bertahan berkisar tiga hingga enam bulan. Penelitian menunjukkan bahwa produk riasan mata umumnya dipenuhi dengan banyak bakteri pada akhir masa pakainya."Cara termudah untuk mengetahui apakah maskara terkontaminasi atau terlalu tua adalah dengan mengendusnya. Jika baunya asam atau sedikit asam, maka segera buang," imbuh penata rias Jenny Patinkin.Begitupun dengan eye shadow, harus dibuang setelah tingga sampai enam bulan. Jika menggunakan eyeshadow setiap hari, condongkan ketiga bulan. Jika lebih sering digunakan, enam bulan seharusnya baik-baik saja.Untuk eyeliner cair, kedaluwarsa antara tiga sampai enam bulan, jika tidak mengering. Sama halnya dengan eyeliner pensil dan krayon. Eyeliner bisa menjadi pilihan yang lebih higienis, karena merautnya setiap minggu atau lebih, meminimalkan paparan berulang.Umumnya, lipstik, lipgloss, dan lipbalm kedaluwarsa setelah 12 bulan atau lebih. Sudah waktunya untuk mengganti lipstik jika teksturnya mulai berubah. Ini bisa berarti mengering atau menggumpal.Bila ingin lipgloss tetap segar, pastikan menyimpannya di tempat sejuk dan selalu memutar tutupnya hingga tertutup rapat. Begitupun dengan lip balm. Karena produk bibir menyentuh mulut berulang kali, mudah bagi mereka untuk cepat tertutup bakteri.Cat kuku kedaluwarsa setelah 12 hingga 24 bulan tergantung pada formulanya. Jika melihat cat terpisah di dalam botol bahkan setelah dikocok dengan baik, itu pertanda bahwa cat sudah siap untuk dibuang. Saat dipoles juga bisa terlihat lengket dan menggumpal jika sudah rusak.Parfum dan cologne kedaluwarsa setelah 12 hingga 15 bulan, bergantung pada formula dan aromanya. Lebih banyak parfum yang cenderung alami kedaluwarsa lebih cepat daripada yang dikemas dengan alkohol dan stabilisator. Jika mulai melihat perubahan warna, melihat perubahan aroma, atau melihat endapan pada parfum, buanglah.Selain tidak berfungsi dengan baik, riasan yang kedaluwarsa sebenarnya dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi kulit, utamanya produk cair.Seperti yang telah dicatat oleh para ahli kami di seluruh artikel, riasan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, yang dapat mengiritasi kulit, bibir, dan mata. Dalam beberapa kasus yang lebih serius bahkan dapat menyebabkan infeksi.