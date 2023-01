Jangan Sampai Salah, Ini 3 Tips Memilih Pewarna Rambut yang Tepat dan Benar

1. Pastikan warna rambut sesuai dengan warna kulit

2. Perhatikan komposisi dari produk yang digunakan

3. Lakukan tes warna sebelum memulai

(WAN)

Jakarta: Mewarnai rambut dengan berbagai macam pilihan warna sudah menjadi salah satu hal yang lumrah. Apalagi, ditambah dengan berbagai macam gaya rambut yang sedang tren saat ini.Kegiatan mewarnai rambut bisa kamu lakukan dengan meminta bantuan para profesional di salon atau menggunakan produk cat rambut sendiri. Sebelum mewarnai rambut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.Menurut International Director (Hair Designer and Instructor) for One Piece Gold by Hisato, Hisato Suzuki mengatakan ada beberapa hal yang biasanya diperhatikan sebelum mewarnai rambut, yang pertama adalah harus memperhatikan seberapa besar zat pewarna dapat merusak rambut. Kemudian harus perhatikan juga seberapa lama warna yang dipilih akan bertahan.Maka dari itu, untuk kamu yang berniat mewarnai rambut, berikut adalah beberapa tips memilih pewarna rambut yang tepat dan benar.Selayaknya mahkota, rambut bisa ditata dan diwarnai agar terlihat lebih cantik. Namun, penting untuk memilih warna rambut sesuai warna kulit. Warna kulit setiap wanita pun bisa jadi berbeda, sehingga penting untuk memilih warna rambut yang cocok.Jika kamu sampai salah pilih warna akan berdampak kepada penampilan kamu, nantinya penampilan kamu akan jadi kurang menarik dan cenderung aneh.Sebagai referensi, kamu bisa menggunakan warna-warna bernuansa kastanye atau cokelat muda untuk rona warna kulit yang agak gelap. Sementara itu, pilihlah warna pastel atau netral untuk kamu yang memiliki kulit dengan undertone cool.Seperti yang sudah diketahui secara umum, produk pewarna rambut memang mengandung banyak bahan kimia. Tapi, untuk menghindari dampak buruk pewarna rambut terhadap kesehatanmu, kamu bisa memastikan produk yang kamu gunakan sudah terdaftar di BPOM RI. Jika kamu mengecat rambut di salon, pastikan bahwa produk yang digunakan aman dan berkualitas.Selain masalah alergi, produk pewarna rambut yang tidak cocok juga dapat membuat rambut rusak, kering, bercabang dan lain-lain.Tes warna sebelum memulai mewarnai rambut sangatlah penting, hal ini dilakukan agar nantinya warna rambut yang didapat sesuai dengan keinginan.Oleh karena itu cobalah untuk meluangkan sedikit waktu dan usaha untuk melakukan pengetesan terhadap rambut, caranya cukup oleskan sedikit cat rambut di bagian rambut yang tersembunyi, untuk melihat bagaimana warna rambut yang dihasilkan.