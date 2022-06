Kenali 3 Penyebab dan Cara Mengatasi Bibir Kering

Dehidrasi

Ladies, tentu rasanya jengkel ya ketika bibir terasa kering dan pecah-pecah. Bahkan, jika terlalu kering bisa sampai perih dan menyakitkan. Bibir yang pecah-pecah memang akan sangat mengganggu. Biasanya, kondisi ini terjadi karena kelembapan bibir berkurang.Terdapat tiga pemicu kurangnya kelembapan bibir sehingga terasa kering dan pecah-pecah, di antaranya:Kulit yang mengalami dehidrasi bisa menjadi penyebab mengapa bibir jadi kering dan pecah-pecah. Tidak hanya bibir saja, dehidrasi juga bisa menyebabkan mulut dan mata menjadi kering.Menurut Dr Debra Jaliman, MD, seorang dokter kulit yang berbasis di New York, solusi dari bibir kering adalah menjaga hidrasi tubuh. Aturan lama mengenai minum air putih delapan gelas per hari mungkin tidak relevan bagi semua orang. Sebagai gantinya maka usahakan minum air yang cukup setiap kamu merasa haus.Jaliman juga menyarankan untuk mencegah bibir kering dengan menggunakan lip balm yang kaya akan bahan pelembap seperti minyak jojoba atau shea butter.Dr Michele Green, MD, seorang dokter kulit yang berbasis di New York,mengatakan vitamin B sangat penting untuk menjaga tubuh agar berfungsi dengan baik. Ini membuat tubuh berenergi, membantu sistem kekebalan dalam melawan penyakit, dan berkontribusi pada kesehatan kulit."Itulah mengapa kekurangan vitamin B dapat menyebabkan masalah kulit seperti bibir kering. Untuk mencegahnya, konsumsi banyak makanan kaya vitamin B seperti telur dan daging tanpa lemak," tutur Green.“Bibir kering dan pecah-pecah juga merupakan efek samping dari obat-obatan tertentu, termasuk obat tekanan darah tinggi dan antidepresan,” kata Jaliman.Obat-obatan ini dapat menurunkan jumlah air liur yang diproduksi, yang dapat membuat bibir dan mulut menjadi kering. Konsultasikan dengan dokter jika menurutmu obat adalah penyebab di balik bibir kering yang dialami.