Ini Alasannya Beauty Blender Jadi Salah Satu Alat Rias Paling Penting

(Beauty blender masih menjadi alat bantu bagi banyak ahli di industri tata rias. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Salah satu rutinitas sehari-hari bagi banyak wanita di seluruh dunia adalah merias wajah. Mulai dari pengaplikasian bedak wajah yang cepat hingga pengolesan menyeluruh, selalu ada kebutuhan untuk membuat hasil terasa halus tanpa noda.Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, banyak ahli kosmetik yang memproduksi kuas make up, busa, dan spons dalam berbagai bentuk, termasuk sikat rambut listrik.Terlepas dari semua ini, mendapatkan tampilan kulit mulus tanpa pori setelah sesi make up membutuhkan banyak waktu. Nah, kemunculan beauty blender, mengubah semuanya, dan membuat pekerjaan jauh lebih mudah bagi penata rias profesional.Beauty blender adalah spons kecantikan berbentuk telur yang dirancang khusus untuk menjangkau dan menutupi semua kontur wajah serta memadukan riasan dengan mulus.Meski ahli tata rias mengatakan beauty blender bisa digunakan basah atau kering, namun si spons telur ini paling nyaman digunakan saat basah. Membasahinya sebelum digunakan mencegahnya menyerap riasan secara signifikan dan membantu memberikan hasil yang lebih halus.Beauty blender dapat digunakan untuk mengaplikasikan dan memadukan semua jenis produk riasan atau perawatan kulit, baik cair, krim, atau bubuk. Beberapa hal yang dapat kamu gunakan untuk beauty blender, seperti:- Untuk mengoleskan highlighter krim pada titik-titik yang diinginkan di wajah- Untuk mengaplikasikan foundation dan concealer- Untuk mengunci riasan dengan bedak- Untuk membersihkan riasan- Krim perona pipi mungkin sedikit rumit untuk diaplikasikan, tetapi beauty blender dapat membuatnya lebih mudah.- Selain merias wajah, kamu juga bisa menggunakannya untuk mengaplikasikan produk perawatan kulit, seperti serum dan pelembap.Mengutip laman Cover Clap, di bawah ini adalah panduan langkah demi langkah tentang cara menggunakan beauty blender, antara lain:1. Rendam beauty blender dengan air hangat sebelum digunakan. Saat merendamnya, akan terlihat bahwa ukurannya bertambah secara bertahap. Perendaman mengaktifkan busa di dalam dan mencegahnya menyerap produk riasan secara tidak perlu.2. Peras sedikit sampai agak lembap dan permukaannya tidak terlihat basah. Peras mencegah kelebihan air bercampur dengan produk riasan. Dan permukaan yang sedikit lembap membantu memastikan bahwa kamu memiliki campuran yang halus.3. Tempatkan krim, alas bedak, pelembap, atau produk riasan krim atau cair apa pun yang kamu miliki di permukaan yang bersih.Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari beauty blender, kamu harus tahu cara mencucinya setelah digunakan. Untungnya, mudah untuk mencuci dan merawatnya. Pertama, kamu harus membeli beauty blender bersama Blender Cleanser. Ini akan memudahkan pembersihan beauty blender tanpa meninggalkan noda atau sisa-sisa produk make up yang sebelumnya digunakan.Ada beberapa alat lain yang bisa kamu gunakan jika ingin menciptakan tampilan riasan yang sempurna. Ada berbagai kuas dan spons yang tersedia, yang semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada akhirnya, pilihan benar-benar tergantung pada preferensi pribadi dan alat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan individu.Terlepas dari banyaknya pilihan kecantikan yang tersedia saat ini, beauty blender masih menjadi alat bantu bagi banyak ahli di industri tata rias. Bahan unik dan kemampuannya untuk memadukan alas bedak dengan mulus pada semua jenis kulit menjadikannya tambahan penting untuk setiap detail koleksi riasan.Apakah kamu memilih merah muda atau mencoba salah satu blender berwarna terbaru mereka, beauty blender pasti akan membantu mendapatkan hasil akhir yang sempurna setiap saat!