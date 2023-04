Konsep Baru Dermies Max by ERHA, Perawatan Kecantikan dengan Smart Skin Clinic

(Klinik Dermies Max by ERHA di Puri Indah Mall Jakarta Barat. Foto: Dok. Istimewa)

Klinik kecantikan, Dermies Max by ERHA hadir dengan konsep baru yang lebih modern di Puri Indah Mall, Jakarta. Terobosan ini hadir sebagai upaya dari ERHA yang menemukan banyaknya individu yang ingin memiliki perawatan kulit dengan kredibilitas pasti tanpa mengorbankan kualitas dan tentunya dengan harga yang terjangkau.Menyadari hal ini, Dermies Max by ERHA hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tidak hanya untuk kalangan remaja, perawatan ini bisa dilakukan oleh semua kalangan tanpa mengenal usia.Mengusung tema New Concept with Smart Skin Clinic yang lebih modern, ERHA berharap Klinik Dermies Max by ERHA yang terbaru ini bisa memberikan pengalaman yang baru bagi pelanggan, melalui ambience klinik yang berbeda dari klinik sebelumnya.Alvina Septiani selaku Brand dan Product Management Manager mengungkapkan bahwa Dermies Max by ERHA menghadirkan dua klinik terbarunya dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat agar bisa melakukan perawatan kecantikan tanpa memikirkan budget yang berlebih."Konsep terbaru ini juga mengacu pada inovasi kami, yakni cepat dan tepat terkait treatment yang ditawarkan. Juga harga yang terjangkau dan dilengkapi dengan teknologi smart tools AI seperti alat skin check atau disebut dengan skintelligent dan hairtelligent untuk alat yang mengecek kondisi rambut," tuturnya.Selain itu, Klinik Dermies Max by ERHA sudah dilengkapi smart technology sebagai bentuk support yang lebih modern kepada customer. "Untuk itu, harapannya, kami juga bisa menyediakan perawatan kecantikan yang terbaik, dengan teknologi terkini, kredibel, efektif, dapat diakses semua orang dan pastinya memberikan perawatan dengan hasil yang maksimal," lanjut Alvina.Klinik Dermies Max by ERHA ini juga memberikan akses yang bisa lebih memudahkan para pelanggan untuk mendapatkan konsultasi hingga perawatan dengan layanan konsultasi online dan booking treatment via WhatsApp atau website."Tidak hanya tentang konsep baru saja, kami juga memberikan pelayanan yang mudah di akses dengan online consultation atau dapat dibooking melalui layanan Whatsapp atau website saja dengan maksud agar kliniknya dapat diakses dimana saja dan kapan saja."Selain konsep klinik dan fitur layanan yang lebih memudahkan pelanggan, Klinik Dermies Max by ERHA juga memberikan kategori baru seperti hair, slimming, dan contouring pada kategori treatmentnya. Dan untuk memaksimalkan perawatan yang diinginkan setiap individu, ada kategori lain yang bisa dipilih seperti acne, brightening, anti aging, hair care dan hair solutions."Klinik Dermies Max by ERHA memberikan harga yang pastinya sudah jelas dengan adanya paket produk mulai dari 275 ribu sampai 315 ribu dan untuk paket combo mulai dari 485 ribuan, sudah termasuk skincare dan treatment di dalamnya dengan harga yang sesuai terhadap paket - paket yang diberikan. Dengan demikian nantinya customers bisa menentukan paket treatment yang ingin dipilih sesuai budget perawatan yang diinginkan. Dan sebelum menentukan pilihan, nantikan hal ini akan direkomendasikan oleh dokter sesuai kebutuhan kulit setiap individu pada sesi konsultasi," pungkas Alvina.